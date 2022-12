La Suède et la Finlande ont fait des « pas positifs », estime la Turquie

La Suède et la Finlande ont effectué des « pas positifs » dans la lutte contre le terrorisme, une condition posée par Ankara pour approuver leur adhésion à l’Otan, a estimé mercredi le chef de la diplomatie turque Mevlut Cavusoglu. « Le nouveau gouvernement en Suède est plus déterminé que le précédent et nous accueillons ceci avec satisfaction. (...) Ils ont effectué des changements législatifs et tout ça constitue des pas positifs », a affirmé M. Cavusoglu lors d’une conférence de presse à Bucarest, en marge de la réunion des chefs de la diplomatie de l’Otan. Les ministres des Affaires étrangères de Suède, (...)