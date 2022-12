L’ambassadeur des Pays-Bas en Arménie Nicholas Schermers s’est rendu à Jermuk constater les dégâts de l’attaque azérie de septembre

L’ambassadeur des Pays-Bas en Arménie est parti pour Jermuk dans la région de Vayots Dzor pour s’informer de la situation sur place après l’agression azérie du 13 et 14 septembre dernier.

La municipalité de Jermuk a publié un message à ce sujet.

Accompagné de Vardan Sargsyan, l’adjoint au maire de Jermuk, l’ambassadeur hollandais a visité la ville, afin de voir sur place la situation après l’agression azérie du 13 et 14 septembre dernier.

La municipalité de Jermuk informe également que des abris sont en train d’être nettoyés, mis en ordre et meublés à Jermuk. Plusieurs photos de cette visite à Jermuk sont communiquées, dont l’une montrant l’ambassadeur des Pays-Bas regardant le trou creusé dans le cimetière par un missile azéri.

Source Armenpress.

Krikor Amirzayan