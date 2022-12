47e anniversaire de la consécration de l’église de la Sainte Mère de Dieu d’Issy les Moulineaux

Le 27 novembre 2022, à l’occasion du 47e anniversaire de l’église Sainte Marie-Mère-de-Dieu d’Issy-les-Moulineaux, l’archimandrite Krikor Khachatryan, Primat du Diocèse de France de l’Eglise apostolique arménienne, a célébré la Sainte Messe du jour.

A l’issue de la Divine Liturgie un office de requiem été célébré en mémoire de tous les fidèles, des serviteurs, des parrains de l’église et de ses bienfaiteurs. Cet office a été suivi de la traditionnelle bénédiction du « Madagh » (Agape). Ce rendez-vous annuel est également l’occasion pour la communauté d’exprimer sa reconnaissance à ses serviteurs, le père Avédis Balekian, Recteur de la paroisse, les diacres et les chantres servants de l’autel, la chorale et son chef, les membres du conseil paroissial et l’association des dames qui assurent le « café dominical » après la liturgie ainsi que les moments de convivialité à l’occasion des grandes festivités de la Nativité, de Pâques et à d’autres occasions.

Plus de cinq cents convives, dont M. Santini, ancien ministre et Maire d’Issy-Les-Moulineaux, se sont ensuite retrouvés dans la salle du Passy pour un grand repas communautaire.

Rappel historique : L’Eglise de la très Sainte-Mère-de-Dieu a été bâtie grâce à une souscription communautaire avec comme principal bienfaiteur Mr Nourhan Fringhian. Le R. Père Norvan Zakarian (Primat émérite de notre diocèse) avait présidé son comité de construction.

La cérémonie de la pose de la première pierre a eu lieu le 31 mars 1973 présidée par l’archevêque Sérovpé Manoukian, Légat catholicossal pour l’Europe occidentale. Le sanctuaire a été consacré le 15 juin 1975 par Sa sainteté Vazken 1er , Catholicos de tous les Arméniens, d’heureuse mémoire.

Ses architectes sont Henri Khandjian et Jean Hanemian. L’autel a été remanié sur un plan de l’architecte Dikran-Manuel Deirmendjian et consacré le 7 avril 2001 par Mgr Kud Nacachian, Légat Catholicossal pour l’Europe occidentale.

Sahak Sukiasyan