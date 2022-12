Margarita Simonian, rédactrice en chef de RT s’inquiète de la possibilité pour la Russie de perdre la guerre en Ukraine

Photo : Le président russe Vladimir Poutine félicite la rédactrice en chef de RT Margarita Simonian « l’Ordre d’Alexandre Nevski » à Moscou le 23 mai 2019.

Le Figaro revient sur les émissions de la télévision russe qui s’inquiètent d’une possible défaite de la Russie en Ukraine.

Il écrit : Il est rare que la chaîne de télévision publique Rossiya-1, sous contrôle du Kremlin, dévie du narratif du gouvernement. Lundi 28 novembre pourtant, le présentateur Vladimir Soloviev a lui-même soulevé la question d’une potentielle défaite de la Russie en Ukraine.

« Ce serait un désastre qui s’abattrait sur notre pays. Ce n’est pas envisageable. Nous ne devons pas perdre la guerre », a alors écarté l’invitée du jour, Margarita Simonian, rédactrice en chef de Russia Today.

« Qu’un autre quartier de Kiev soit privé d’électricité ne changera pas l’ampleur de la catastrophe qui s’abattra sur notre pays si nous perdons, c’est inimaginable, nous ne pouvons pas perdre », affirme-t-elle selon les traductions de BFMTV et de la Libre Belgique . « Les Ukrainiens s’apprêtent à prendre notre Crimée. Alors, nous faisons la seule chose que nous puissions faire dans cette situation : les bombarder », continue la rédactrice en chef, dont la chaîne RT a été interdite en Europe au début de l’invasion russe en raison de son discours propagandiste. « La Russie ne bombarde pas pour le plaisir. Dieu sait que nous ne voulions pas cela. Personne ne voulait ça. Et je sais que notre gouvernement ne voulait pas ça non plus », affirme-t-elle.

La journaliste évoque ensuite les craintes de certains chefs militaires qui, déplore-t-elle, auraient peur des représailles judiciaires en cas de victoire ukrainienne. Un état d’esprit que Margarita Simonian fustige. « Malheureusement je connais beaucoup de gens qui pensent cela. Y compris des gens des plus hautes sphères », avance-t-elle. « Ils ont peur et n’osent pas dire clairement les choses de peur de ce que les gens pourraient penser là-bas », comprendre, à la Cour pénale internationale à la Haye, où sont jugés les crimes de guerre et crimes contre l’humanité.

« Je crache sur ce qu’ils pensent là-bas. Les gens qui ont peur de La Haye devraient plutôt avoir peur de perdre la guerre, d’être humiliés et de trahir leur peuple », estime encore l’invitée, achevant sa diatribe.