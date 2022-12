Le ministère arménien de la Défense effectue des inspections completes

Le premier vice-ministre de la Défense et chef d’état-major général des forces armées a ordonné des inspections complètes et complexes dans les bases et formations militaires des forces armées arméniennes dans le cadre du bilan de l’année académique.

Le ministère de la Défense a déclaré que l’objectif de ces inspections est d’évaluer l’état de préparation au combat, la formation et la logistique des troupes ainsi que le système de contrôle. Source Armenpress.