Washington veut dissuader Ankara de mener une offensive terrestre

Une opération terrestre de la Turquie en Syrie risquerait de « compromettre » les acquis de la guerre contre le groupe Etat islamique (EI) dans ce pays, a estimé mardi le porte-parole du Pentagone, appelant Ankara à la retenue.

La Turquie a lancé le 20 novembre une série de raids aériens dans le nord-est de la Syrie sur des positions de combattants kurdes. Et son président Recep Tayyip Erdogan a réitéré la semaine dernière son intention d’ordonner, « le moment venu », une offensive terrestre. « Une poursuite des combats, et plus particulièrement une offensive terrestre, compromettrait gravement les gains durement acquis dans la lutte contre l’EI et déstabiliserait la région », a déclaré à la presse le général Pat Ryder.

La possibilité d’une opération terrestre « continue de nous inquiéter (...) et nous appelons à la retenue », a ajouté le porte-parole du ministère américain de la Défense, tout en reconnaissant la légitimité des exigences de sécurité d’Ankara.

Les Forces démocratiques syriennes (FDS, dominées par les Kurdes), qui

contrôlent le nord-est de la Syrie, ont joué un rôle clé dans les combats de

la coalition internationale antijihadiste qui a délogé les combattants de l’EI

de la région.

La Turquie a lancé ses raids après un attentat qui a fait six morts et des

dizaines de blessés à Istanbul le 13 novembre, accusant sans preuves les Kurdes de l’avoir commandité, ce qu’ils ont démenti.

Le général Ryder a précisé que les soldats américains encore déployés dans

le nord-est de la Syrie avaient réduit leurs patrouilles communes avec leurs

alliés des FDS. "Nous avons réduit le nombre de patrouilles parce que (...)

nous les effectuons en partenariat avec les FDS et que celles-ci ont réduit

leurs patrouilles", a-t-il expliqué. Les Etats-Unis maintiennent quelque 900 soldats dans le nord-est syrien, aux côtés des FDS.

