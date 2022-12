Le Figaro Histoire : L’Arménie, la tragédie et l’espérance

Le magazine Le Figaro Histoire consacre son numéro de décembre à « L’Arménie, la tragédie et l’espérance » qui vient de sortir et disponible en kisoque à partir de Vendredi 2 Décembre. Avec en couverture un soldat Arménien embrassant un khatchkar. Toute la tragédie et l’espoir du peuple d’Arménie et de l’Artsakh sont ainsi représentées dans cette image. Un numéro à ne pas manquer.

Le Figaro Histoire :

"Echangerais histoire grandiose contre meilleure situation géostratégique ». L’Arménie pourrait faire sienne cette formule. A l’heure des affrontements dans le Haut-Karabagh, Le Figaro Histoire consacre à ce pays près de trois fois millénaire un dossier exceptionnel. Pour comprendre le dilemme que l’Arménie affronte, les meilleurs spécialistes explorent son histoire depuis son apparition au VIe siècle av. J.-C. jusqu’au génocide perpétré par l’Empire ottoman au début du XXe siècle. Ils décryptent la brillante culture de la première nation à avoir adopté le christianisme, retracent les riches heures du royaume arménien de Cilicie, dont le dernier souverain fut un Français, Léon de Lusignan, et font revivre l’épopée héroïque du Musa Dagh en 1915, l’un des nombreux jalons qui unissent étroitement l’Arménie et la France.

« L’Arménie, la tragédie et l’espérance » Le Figaro Histoire (décembre 2022, disponible en kiosque et marchands de journaux à partir de Vendredi 2 Décembre), 8,90 euros.

Krikor Amirzayan