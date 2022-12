Hier en #Artsakh #HautKarabakh (2 blessés 🇦🇲), cette nuit à la frontière avec l'#Armenie : les soldats azéris ont tiré encore sur des positions #armeniennes et violé une nouvelle fois les 2 cessez-le-feu de novembre 2020 et septembre 2022. Et cela ne trouble personne...

— J-Christophe Buisson (@jchribuisson) November 29, 2022