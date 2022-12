Le rassemblement de soutien du CCAF

Le 29 novembre, à l’appel du CCAF, a eu lieu un rassemblement à quelques pas de l’Assemblée nationale. Il s’agissait de dire le soutien des Arméniens à la proposition de résolution « visant à exiger la fin de l’agression de l’Azerbaidjan à l’encontre de l’Arménie et à établir une paix durable dans le Caucase du sud. » Un texte présenté par le groupe Renaissance et qui sera débattu cette aprés-midi dans l’hémicycle. Anne-Laurence Pétel en est la rapporteuse.



Alors que des centaines de personnes se sont retrouvées à 18 h 30 à l’angle de la rue de l’université et de la rue constantine, elles ont eu la surprise de voir des techniciens en train de démonter l’estrade. Et ce à la demande des forces de l’ordre qui ont invoqué un problème administratif. Cet incident n’a pas empêché tous les intervenants de prendre de la hauteur quand il s’est agi de rappeler les raisons qui ont poussé à proposer cette résolution au vote.

Mourad Papazian, coprésident du CCAF, a pris la parole en premier pour dire « si l’Assemblée nationale vote cette résolution, après celle du Sénat il y a quinze jours, cela montre que la France, notre France, est au côté de l’Arménie et qu’elle demande des sanctions contre l’Azerbaidjan. »

Ara Toranian, également coprésident du CCAF, a expliqué que cette résolution était « importante et devrait être soutenue par tous les groupes politiques. Elle reprend la plupart des points soulevés par le Sénat à savoir le respect de la souveraineté de l’Arménie, le retrait des forces azerbaïdjanaises du territoire souverain de la République d’Arménie, et la libération des prisonniers. ce texte souligne la menace existentielle qui pèse sur la République du Haut-Karabagh et la menace que l’Azerbaïdjan fait peser sur l’Arménie en danger de mort. » « Le Sénat a voté ce texte à l’unanimité moins une voix. Nous appelons à la même union sacrée à l’Assemblée nationale car face à cette tentative de parachever le génocide des Arméniens, il faut rassembler toutes les forces par delà les inimités géopolitiques. » Ara Toranian a rappelé que les Kurdes en appellent à la protection russe face au risque de massacres. « Nous demandons à la Russie de continuer à protéger les Arméniens. Nous demandons aux démocraties qui appartiennent l’OTAN de faire pression sur la Turquie pour qu’elle-même fasse pression sur Bakou. L’Arménie n’a pas de visées impérialistes. L’Arménie veut vivre et il faut maintenant qu’on la laisse vivre tranquillement. Droite et gauche, USA, France, Russie et Union européenne doivent trouver les voies du dialogue face aux monstre panturque qui veut avaler les Kurdes et les Arméniens. »



Sébastien Delogu, député de la France Insoumise dans les Bouches-du-Rhône, a réaffirmé qu’au-delà des antagonismes politiques entre les différents partis, l’unanimité sera la règle sur ce vote. Il a également dénoncé « cette hypocrisie » de la commission européenne dans laquelle siège Emmanuel Macron qui achète du gaz à Bakou. « Ils se fichent de nous ! Il faut arrêter d’acheter du gaz azeri car l’argent sert ensuite à se procurer des armes. On attend que Paris agisse. »

Olivier Faure, député de Seine-et-Marne et Premier secrétaire du parti socialiste, a rendu hommage à Isabelle Santiago qui est en pointe sur la question arménienne. « Le problème de cette guerre c’est qu’elle passe sous les radars de l’opinion publique, a-t-il constaté. On a retour des grands empires sur la scène internationale. En France, on ne prend pas toujours conscience de cette réalité car nous sommes confrontés à des crises multiples. Ce que l’on va défendre avec ce texte c’est le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, la préservation de la culture, de l’identité, de la gouvernance de l’Arménie. Dans l’hémicycle, nous serons rassemblés car cette cause est la nôtre. »



Isabelle Santiago, député PS du Val-de-Marne, a promis que tous les groupes voteraient cette proposition de résolution même si elle a regretté que les divers groupes n’aient pu se mettre d’accord sur un seul et même texte comme cela a été le cas au Sénat.



François-Xavier Bellamy, député européen, a tenu à venir dire son soutien aux Arméniens et aux députés. Il a dénoncé l’Europe qui « n’a pas le droit d’avoir des indignations sélectives, qui n’a pas le droit de laisser une guerre en cacher une autre. Bakou n’a pas le droit de violer le droit des peuples, nous devons être cohérents lorsqu’il s’agit de la défense des peuples. Enfin, l’U.E. doit sanctionner Aliev qui menace sans fin l’Arménie. Mais la défense du peuple arùénen passe aussi par celle du peuple du Karabagh. On ne doit pas faire comme si la question de Haut-Karabagh devait être distinguée de celle de l’Arménie. Les parlementaires européens vont bientôt voter un texte dans ce sens. »



Anne-Laurence Pétel, député renaissance des Bouches-du-Rhône, a évoqué son dernier voyage en Arménie il y a un mois. Elle dit avoir « été impressionnée par le courage et la résilience hors du commun » des soldats blessés. « Nous avons l’honneur de les soutenir face à des voisins qui sont plus que jamais puissants et hostiles. Je ne suis pas arménienne mais je vais peut-être le devenir un jour. Nous partageons une histoire, une culture, des valeurs communes comme celle de la démocratie. Nous ne lâcherons jamais l’Arménie. »



Sarah Tanzilli, député Renaissance du Rhône, réaffirme que l’Arménie fait face à « une menace existentielle après 1915, après l’éradication des Arméniens du Nachitchevan, après l’amputation de l’Artsakh. Aujourd’hui, c’est le peuple arménien qui est menacé de disparition. » Elle rappelle aussi que la mobilisation de la diaspora est essentielle car « aujourd’hui, pour le peuple arménien, le silence tue. »



François Pupponi, président du Cercle d’Amitié France-Artsakh, a rappelé que la semaine prochain le président de l’Artsakh, Araïk Haroutounian, venait pour la première fois en France. A cette occasion, il rencontrera des officiels français au plus haut niveau de l’Etat car « on ne peut pas voter une résoltion demandant la reconnaissance de la République du Haut-Karabagh et ne pas en recevoir le président. » Pour mémoire, le 7 décembre un grand meeting ouvert au public est organisé à la maison de la Chimie. Une occasion unique de dialoguer.



Enfin, Sylvain Maillard, député Renaissance de Paris, a clôt ce rassemblement en rappelant qu’il y a deux mois, les mêmes étaient venus dire aux Arméniens que l’Assemblée nationale allait s’engager fortement. Promesse tenue. Aujourd’hui. « Nous ne sommes jamais allés si loin en demandant des sanctions contre l’Azerbaidjan. Nous allons les voter, il faut ensuite qu’elles soient appliquées. »

Reportage photos Jean Eckian et Lydia Kasparian.