Le Haut-Karabakh endure la terreur militaire azérie dans l’après-guerre

Le défenseur des droits de l’homme de l’Artsakh (Haut-Karabakh) Gegham Stepanyan affirme que leur surveillance montre que les actions terroristes de l’armée azerbaïdjanaise visant la population civile de l’Artsakh sont coordonnées et cohérentes par nature.

Stepanyan a déclaré à ARMENPRESS que ce n’est pas un hasard si les empiètements azerbaïdjanais s’intensifient, en particulier pendant les travaux agricoles et la période des récoltes, et que l’objectif de l’armée azerbaïdjanaise est de perturber le cours normal de la vie et de terroriser la population pacifique du Haut-Karabakh, y compris les agriculteurs.

« Les autorités azerbaïdjanaises et leur président essaient de présenter ces incidents non pas comme des violations généralisées du cessez-le-feu mais comme des cas rares dans diverses régions. Mais seul le fait qu’en novembre 2022 seulement, il y a déjà eu 11 cas où la partie azerbaïdjanaise a obstrué et arrêté des travaux agricoles par des tirs directs montre que ces cas ne sont pas rares et font partie d’une politique cohérente et coordonnée », a déclaré Stepanyan. . Le Médiateur a ajouté que l’armée azerbaïdjanaise tirait pour empêcher les agriculteurs de cultiver la terre, la principale source de revenus des villageois.

« Si une personne est incapable d’avoir des revenus, elle décidera tôt ou tard de quitter son établissement. Et c’est l’objectif principal de l’Azerbaïdjan. Si nous ajoutons à cela les empiètements azerbaïdjanais contre la vulnérabilité des infrastructures de l’Artsakh, je veux dire les interruptions de connexion et les problèmes d’approvisionnement en gaz en mars 2022, alors tout cela parle de la politique azerbaïdjanaise cherchant à réaliser un exode des Arméniens du Haut-Karabakh », a déclaré Stepanyan. a dit.

Le bureau de Stepanyan recueille maintenant des faits pour préparer des rapports. Ces rapports sont en effet une source primaire et deviennent des matériaux pour différents acteurs internationaux, a-t-il déclaré.

Stepanyan a déclaré que divers responsables internationaux lisent ses rapports et qu’il l’a vu aussi récemment que lors des discussions au Parlement européen, lorsque son bureau a publié un rapport sur les violations des droits de l’homme par l’Azerbaïdjan sur l’escalade et les incidents survenus dans le couloir de Lachin. « Au cours des réunions et des discussions, j’ai été convaincu que les personnes concernées lisent vraiment ces rapports et sont entièrement informées de la situation. »

Outre les rapports, des déclarations sur chaque incident sont envoyées à la coprésidence du MG de l’OSCE et à diverses organisations internationales de défense des droits de l’homme.

Stepanyan dit que la fonction principale de son bureau dans cette situation est d’informer les acteurs internationaux et d’appeler à une demande cohérente des organisations internationales pour qu’elles s’impliquent et répriment la conduite agressive azerbaïdjanaise.

"Il ne serait pas correct de dire que nous sommes satisfaits de la réaction internationale car en effet la situation nécessite des mesures plus pratiques et des actions plus efficaces, mais d’un autre côté, nous comprenons que nous n’avons pas le droit de manquer ce front et nous devons poursuivre activement et efficacement ce travail, ce que nous avons fait pendant la guerre et au cours de ces deux années depuis la signature du cessez-le-feu », a déclaré le Médiateur.

Sur les centaines de violations commises par l’Azerbaïdjan, le Bureau du défenseur des droits de l’homme d’Artsakh et les forces de l’ordre locales n’enregistrent pour la plupart que le type d’incidents de violation du cessez-le-feu qui ont entraîné des dommages matériels ou humains.

"Nous n’avons pas encore résumé les données de 2022, mais au cours des deux années, jusqu’au 13 novembre de cette année, il y a eu 121 cas enregistrés où des tirs militaires azerbaïdjanais contre la population pacifique d’Artsakh ont entraîné des pertes humaines, des blessures corporelles ou dégâts matériels. 18 personnes en ont été tuées, dont trois civils. Deux d’entre eux ont été tués alors qu’ils travaillaient à l’agriculture, tandis que l’autre a été tué alors qu’il réparait des conduites d’eau, un travail essentiel. 132 autres personnes ont survécu à une tentative de meurtre par l’armée azerbaïdjanaise (54 civils et 78 militaires), 67 autres ont été blessées par balle ou ont été agressées physiquement (16 civils). Il y a des cas où des civils ont subi des blessures à des degrés divers après avoir été physiquement attaqués. En particulier, nous avons enregistré 8 cas où des civils sont entrés accidentellement dans le territoire sous contrôle azerbaïdjanais après avoir été perdus, et après avoir été renvoyés à la médiation des soldats de la paix russes, un examen médical a montré qu’ils avaient été battus et torturés », a déclaré le Médiateur.

Au cours des deux dernières années, l’armée azerbaïdjanaise a ciblé 13 maisons civiles, 8 équipements agricoles, 22 véhicules, 16 autres propriétés ont été endommagées ou détruites. Les troupes azerbaïdjanaises ont même volé du bétail aux agriculteurs du Haut-Karabakh.

Stepanyan dit que les cas montrent que l’Azerbaïdjan exploite la situation géopolitique, le conflit russo-ukrainien, pour tenter de déstabiliser la situation autour du Haut-Karabakh.

« Leur impunité est amplifiée par le fait qu’il n’y a pas de mandat clairement défini pour les soldats de la paix, en termes de réponse à apporter lorsque la partie azerbaïdjanaise recourt à l’usage de la force. Nous avons soulevé cette question dans notre rapport sur les incidents d’août, pour faire de la question du mandat des casques bleus un sujet de discussion, car sans un mécanisme clair pour enquêter sur les incidents et traduire en justice les criminels, il est impossible de gouverner la répétition de tels cas à l’avenir », a déclaré Stepanyan.

Interrogé sur la reprise des travaux agricoles après les incidents, Stepanyan a attaché de l’importance à la contribution et au rôle des casques bleus russes.

« Aujourd’hui, nous avons environ 30 colonies qui sont apparues très proches de la ligne de contact après la guerre, allant de 150 mètres à 2 kilomètres. La présence des Casques bleus dans ces zones permet aux gens de cultiver. Mais malheureusement, il y a eu des cas où les violations du cessez-le-feu se sont produites en présence des soldats de la paix, comme le cas où un fermier a été tué dans son tracteur à Martakert. Certes, la présence de casques bleus a un impact répressif, mais je dois dire à nouveau que la partie azerbaïdjanaise doit être tenue responsable des incidents et des crimes, sans lesquels les incidents se répéteront dans une atmosphère d’impunité », a déclaré Stepanyan.