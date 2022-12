La mise en garde de la communauté internationale par Valérie Boyer

Valérie Boyer a une fois de plus mis en garde la communauté internationale contre le fait de fermer les yeux sur l’agression de l’Azerbaïdjan contre l’Arménie.

Lors de son discours le 28 novembre Ou parlement de l’OSCE, présidé par la Pologne, elle a rappelé la solidarité de la France avec l’Ukraine et appelé à ne pas oublier les Arméniens et à imposer des sanctions à l’Azerbaïdjan.

Je demande à l'@oscepa d'intervenir pour faire respecter les droits de l'Homme en #Azerbaïdjan en exigeant la libération de tous les prisonniers #Arméniens. Il ne peut y avoir deux poids, deux mesures entre l'Ukraine et l'Arménie. pic.twitter.com/aigk7Q1UjR — Valérie Boyer (@valerieboyer13) November 28, 2022

Elle a appelé à attirer l’attention sur les crimes de guerre contre l’Arménie, demandant si la vie des Arméniens n’est pas aussi précieuse que celle des Ukrainiens.

Mme Boyer a mis en garde contre l’application de doubles standards et la fermeture des yeux sur les crimes contre les Arméniens.

Elle a rappelé son fervent soutien à la résolution du Sénat français du 15 novembre visant à des sanctions contre l’Azerbaïdjan. La résolution appelle également au retrait immédiat des troupes azerbaïdjanaises du territoire arménien et au respect de l’accord du 9 novembre 2020. Le document soutient toute initiative qui contribuerait à une paix durable entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Mme Boyer a réaffirmé son soutien à la demande de l’Arménie d’étendre le mandat de la mission d’observation de l’UE et a rappelé aux participants que, dans le cadre de l’accord initial entre le président français Emmanuel Macron, le président du Conseil européen Charles Michel, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et le premier ministre arménien Nikol Pashinyan, la mission a un mandat de 2 mois. Le député a appelé le gouvernement français à soutenir la prolongation du mandat de la mission européenne. Mme Boyer a appelé au rapatriement immédiat de tous les prisonniers de guerre arméniens que l’Azerbaïdjan détient en captivité, et leurs proches ne reçoivent aucune nouvelle à leur sujet. Elle a souligné l’importance d’impliquer immédiatement l’Azerbaïdjan dans les négociations par des moyens diplomatiques pour établir une paix durable dans la région.

Dans le contexte où les Ukrainiens sont confrontés à un hiver rigoureux, Mme Boyer a souligné que les Arméniens du Haut-Karabakh ont fait face à la même chose l’hiver dernier au milieu de l’indifférence de la communauté internationale envers les actions de l’Azerbaïdjan.

Ainsi, accuser la Russie sur l’Ukraine signifie que l’Azerbaïdjan et la Turquie doivent être accusés de la même manière sur l’Arménie, a déclaré le député français.