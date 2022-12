Un major de l’armée arménienne a vendu des informations secrètes à des services de renseignement étrangers

Le Service de sécurité nationale arménien (NSS) a révélé un nouveau cas de haute trahison.

Selon le service de presse du NSS, un militaire arménien ayant le grade de major a été recruté par les services secrets étrangers en juillet 2021 et a signé un accord de coopération.

En tant que chef d’un département d’une unité militaire, le citoyen a recueilli des informations militaires de février à novembre 2022, qui étaient des informations militaires secrètes d’État et officielles, et les a transmises via des applications mobiles au représentant des services secrets étrangers en échange de 19 700 dollars.

Ainsi, (...)