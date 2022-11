Dimanche 27 novembre à 17h30 l’Eglise évangélique arménienne de Bourg-Lès-Valence, présentait une conférence réalisée par le pasteur Sarkis Pachaïan (de l’Eglise évangélique arménienne de Bruxelles) sur « Les Témoins de Jéhovah sous la lumière de la Bible et de l’histoire ».

Le pasteur Hagop Koujikian, de l’Eglise évangélique arménienne de Valence a tout d’abord remercié le public et les invités de plus d’une cinquantaine de personnes, et expliqué le cadre de ces débats réalisés par son église, avant de donner la parole au pasteur Sarkis Pachaïan. Ce dernier est l’auteur du livre « Les Témoins de Jéhovah sous la lumière de la Bible et de l’histoire » paru aux éditions GDK. Sarkis Pachaïan en grand connaisseur du thème a développé les éléments et prouva les « mensonges » des Témoins de Jéhovah sur un certain nombre de questions telles que les « 144 000 élus » et les prédictions de fin du monde qui devait se dérouler en 1874 puis en 1914…

Il fut suivi avec passion par le public.

Au terme de la soirée, le pasteur Hagop Koujikian invita le public à poser des questions au conférencier lors d’une réception dans la salle annexe de l’église.

Livre « Les Témoins de Jéhovah à la lumière de la Bible et de l’Histoire » (éditions GDK). Pour la France, commande à effectuer BP 2122-06103 Nice Cedex 2. E-mail : [email protected]

L’ouvrage existe également dans une version en arménien.

Krikor Amirzayan