La députée de l’opposition Anna Mkrtchyan a été invitée par le Comité d’enquête de la République d’Arménie pour être interrogée

Aujourd’hui, Anna Mkrtchyan, membre de la faction « J’ai l’honneur », membre de l’Assemblée générale du Parti Républicain d’Arménie, a été invitée au Comité d’enquête de la République d’Arménie pour un interrogatoire. La date de naissance d’Anna Mkrtchyan était écrite de manière incorrecte d’un jour dans son acte de naissance, afin de « s’adapter à un jour plus significatif pour d’autres raisons ». L’organe exécutif du Parti Républicain d’Arménie qui évoque le côté « ridicule » de cet interrogatoire a publié une déclaration à ce sujet.

La déclaration précise notamment :

"La situation devient encore plus surréaliste lorsqu’il s’avère que l’affaire a été initiée par le Service de Sécurité nationale d’Arménie.

En fait, les organes du système d’application de la loi de la République d’Arménie sous la forme du Service de la sécurité nationale et du Département des enquêtes criminelles, oubliant leurs principales fonctions, c’est-à-dire les fonctions liées à l’identification et à la confrontation des nombreux défis externes et internes du pays, en maintenant la légalité et en restaurant la justice, traitent avec diligence une question qui rappelle complètement l’instruction donnée au Service de la sécurité nationale lors d’une des réunions du gouvernement de Nikol Pashinyan : « attraper et exposer les démons ».

Nous constatons avec regret que les systèmes de défense, de maintien de l’ordre et de sécurité de la République d’Arménie ont été tellement épuisés, dégénérés et réduits à zéro que le Service de la sécurité nationale, qui est le pilier de ces systèmes, au lieu de s’occuper des espions voyageant à l’intérieur du pays, face aux nombreux défis auxquels l’État est confronté, a tourné sa propre servitude dans le cadre d’un ordre politique évident. Nous sommes profondément désolés pour les employés travaillant dans ce système et portant des épaulettes, qui sont obligés d’exécuter les instructions découlant de la politique folle de Nikol Pachinian, les amenant à la perfection du point de vue de l’absurdité et du non-sens. « Les persécutions politiques en Arménie deviennent de jour en jour des manifestations plus malsaines et ridicules, auquel cas même les objectifs et les directions de notre lutte politique resteront inchangés. » Source News.am

Krikor Amirzayan