Ce matin, il neige dans 4 régions d’Arménie

L’organisme public de l’état des routes d’Arménie informe que ce dimanche 27 novembre, à partir de 9h45, il neige dans les régions de villes et villages de Vayk, Sisian, Aragats et Ashotsk.

Toutes les routes départementales et nationales sont cependant ouvertes à la circulation.

Les services chargés du maintien des routes effectuent des travaux de nettoyage et de traitement du sel et du sable sur ces routes. Cependant, afin d’éviter les accidents et les embouteillages, il est conseillé aux conducteurs d’utiliser des pneus d’hiver. Source Armtimes.

Krikor Amirzayan