Anniversaire de l’église du Saint Signe de Charvieu- Pont-de-Cheruy

La Paroisse du Saint Signe de la Croix de Charvieu-Pont-de-Cheruy (Isère) n’est pas numériquement parlant l’une des plus importantes des paroisses de notre diocèse, mais elle vit selon l’évidence d’une belle vie spirituelle, en particulier depuis l’arrivée du père Houssik Sarkissian il y a maintenant deux ans.

Le 12 et 13 novembre derniers, l’archimandrite Krikor Khachatryan, Primat de notre Diocèse, y était en visite pastorale à l’occasion du 40e anniversaire de la consécration de son église. Il était accompagné pour cette visite par l’archimandrite Jirayr Tashdjian (Paris).



Le 12 novembre, Le RP Krikor a fait son entrée solennelle en l’église où il a été accueilli par le père Houssik au nom des fidèles. Après avoir béni la croix d’autel offerte par une famille, en fin d’après-midi, le RP Krikor a présidé la plantation dans la cour de l’église d’un bel olivier offert par une autre famille de la paroisse.

Le lendemain, le RP Krikor a célébré la Divine liturgie, assuré la prédication du jour, puis présidé l’office des défunts en souvenir de tous les serviteurs de la paroisse.



A l’issue de la bénédiction du traditionnel « Madagh » (Agape) a eu lieu l’inauguration de la plaque de pierre qui fait souvenir des nouveaux bienfaiteurs de la paroisse.

A l’issue de la Divine liturgie, le Père Houssik et les membres du conseil paroissial avaient préparé un riche programme incluant un repas communautaire, des animations et une cérémonie très émouvante au cours de laquelle le Père Krikor a décoré de l’ordre diocésain de Saint Vartan trois serviteurs de l’Église et de la maison de la culture locale.

Quelques lignes sur l’histoire de l’église

C’est en 1925 qu’a été fondée la première association cultuelle de la communauté, alors intitulée « Union nationale de l’Église apostolique arménienne ». Le Divine liturgie était à cette époque célébrée dans un local mis à la disposition des fidèles arméniens par les Etablissements Grammont qui employaient alors un très grand nombre d’immigrés, dont les Arméniens survivants du Génocide. La communauté avait également organisé une « école arménienne » qui comptait plus d’une centaine d’enfants. Celle-ci a ensuite été réorganisée en 1939 par l’archimandrite Hmayag Baghdassarian, alors pasteur de la communauté.



En 1956, un terrain est acheté dans la commune de Charvieu. Une salle est alors construite sur la propriété pour accueillir l’école et les activités profanes de la communauté . On y célèbre aussi les offices religieux. Mais c’est en grande partie grâce au mécénat de M. et Mme. Djibrayil et Azadouhie Bahadourian, originaires de Lyon, qu’est finalement réalisée la construction du sanctuaire actuel au début des années 80 du 20e siècle.

Le 17 mars 1980, en présence d’une grande foule et de nombreux élus de la région, Mgr Sérovpé Manoukian, Légat catholicossal pour l’Europe occidentale, pose la première pierre de l’édifice en présence de son vicaire de Rhône-Alpes, le père Norvan Zakarian. La consécration de l’église « sourp Nchan » a lieu le 7 novembre 1982. Parmi les très nombreux présents, se trouve M. Louis Mermaz, Maire de Vienne et Président de l’Assemblée nationale.

Bien que d’une taille modeste, la communauté occupe une place très particulière dans le paysage Rhône-alpin et ses responsables religieux et laïcs successifs ont toujours été résolus et très actifs et dont l’histoire conserve les noms.



Cette riche histoire de le communauté de Charvieu-Pont-de-Cheruy a été en partie relatée dans quelques pages de l’ouvrage « La Communauté arménienne de Lyon et de la région Rhône-Alpes » publié en 1994 et préfacé par le professeur Gérard Dédéyan, mais la l’histoire de cette belle communauté reste encore à écrire.

Merci à tous ses responsables religieux et laïcs, anciens et actuels, pour leur dévouement et pour ce bel exemple de fidélité et de résistance aux cruautés de notre histoire.

Sahak Sukiasyan