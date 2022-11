Valmy dans la plaine de l’Ararat, par René Dzagoyan

Dans le dernier numéro des NAM, un article de Léonid Nersisyan, « Carences et Incuries à tous les niveaux » dresse un bilan accablant de l’état de l’armée arménienne, bilan qui corrobore l’ouvrage du colonel Goya « La Guerre du Karabagh" publié en 2021. L’offensive de septembre et l’impuissance de l’armée arménienne à la juguler ont suscité de nombreux cris d’alarme qui s’adressent tous à la communauté internationale avec le même leitmotiv : l’Arménie est menacée de disparition et les Arméniens de génocide. Pour autant, ces appels aux états étrangers ne devraient-ils pas se doubler d’un appel au sursaut de l’Arménie (...)