Riche soirée dédiée au poète arménien Hovhannès Chiraz à la MCA de Valence

Samedi 26 novembre à 19h30 la Maison de la Culture Arménienne de Valence invitait le public à une soirée de poésie autour de la redécouverte des œuvres du poète arménien Hovhannès Chiraz avec « Շիրազյան Տաղեր » (Contes de Chiraz). Nombre de personnalités et responsables associatifs et religieux avaient répondu à l’invitation. A noter la présence de l’élue de Valence, Nathalie Iliozer. Susan Pahlevayan la présidente de la MCA de Valence a tout d’abord remercié le public et présenté le thème de la soirée. Elle a également présenté le poète tant aimé que fut Hovhannès Chiraz. Puis poèmes de Hovhannès Chiraz, chants et musique se sont succédés. Des prestations très applaudies par le public. Une soirée très riche et réussie.

Hovhannès Chiraz, de son vrai nom Hovhannès (Onig) Garabedian) est né le 27 avril 1915 à Gumri (alors Alexandropol, Empire russe en Arménie) et disparu le 14 avril 1984.

Hovhannès Chiraz débuta très jeune à écrire des poèmes publiant en 1935 à l’âge de 20 ans son premier recueil de poésies « La venue du printemps ». En 1942 il enchaînait avec le « Livre des chants » puis « Lyrique » en 1946 suivi en 1950 par « Le Livre à la paix et l’amour » et enfin par « Lyre d’Arménie » en 1955. Très populaire pour son patriotisme et de l’amour de l’Arménie occidentale occupée par la Turquie, Hovhannès Chiraz ne craignait pas d’offenser les autorités soviétiques.

Le poète fut marié avec la célèbre poétesse Sylva Kapoutikian. De leur union est né le sculpteur Ara Chiraz (1941-2014). Hovhannès Chiraz a eu sept enfants avec sa seconde femme Shushanik Shiraz (1937-2006) dont le poète Sipan Chiraz (1967-1997).

Krikor Amirzayan