Les tensions entre Bakou et Téhéran s’aggravent alors que l’Azerbaïdjan entrave l’expansion politique de l’Iran vers le nord

Vasif Huseynov est conseiller principal au Centre d’analyse des relations internationales (AIR Center) à Bakou et très pro-régime. Il a publié cette analyse sur eurasiareview.com :

La guerre entre la Russie et l’Ukraine a des répercussions importantes sur l’ensemble des relations internationales dans le monde, mais surtout sur celles des régions voisines. L’une des principales implications de la guerre est liée à la dépendance croissante de la Russie à l’égard de l’Iran pour ses approvisionnements militaires et aux possibilités offertes par ce dernier pour contourner les sanctions occidentales. Téhéran a ainsi la possibilité d’étendre son influence vers le nord, dans le Caucase du Sud, en Asie centrale et même dans les régions russes du Caucase du Nord et de la Volga moyenne. L’Iran semble plutôt intéressé à saisir les opportunités créées par cette ouverture et à établir son influence dans les régions septentrionales qui étaient auparavant considérées à Téhéran, à contrecœur, comme la « sphère d’influence » de la Russie.

Le Caucase du Sud est une de ces régions que l’Iran a dû reconnaître comme « appartenant » à la Russie depuis deux siècles, conformément au traité de Turkmenchay (1828). Bien que la Russie soit restée le principal courtier en puissance dans cette région pendant la majeure partie de la période post-soviétique, ces dernières années ont vu la Turquie, le rival régional de l’Iran, devenir de plus en plus présente dans différentes sphères de la région. La guerre entre la Russie et l’Ukraine a compliqué davantage la situation pour l’Iran, car l’Union européenne (UE) et les États-Unis ont accru leur influence dans le Caucase du Sud en renforçant leur rôle de médiateur dans le processus de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, en mettant effectivement la Russie sur la touche et en déployant une mission de surveillance à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan au lendemain du sommet de Prague (6 octobre). Dans ce contexte, les relations de plus en plus étroites entre Israël et l’Azerbaïdjan et la possibilité émergente de la formation d’une plate-forme de coopération trilatérale Israël-Turquie-Azerbaïdjan ne font qu’exaspérer les autorités iraniennes.

Pour l’Iran, l’« empiètement » des acteurs extérieurs dans la région est inadmissible et Téhéran est donc déterminé à utiliser des instruments militaires et autres pour combler le vide de pouvoir qui apparaît dans la région à la suite du déclin de la Russie. Dans cette entreprise, l’Iran bénéficie effectivement du soutien de l’Arménie, dont les dirigeants tentent d’utiliser la carte iranienne contre leurs ennemis communs, l’Azerbaïdjan et la Turquie. Les liens qui se sont récemment resserrés entre l’Arménie et l’Iran ont fourni à Téhéran une occasion utile de pénétrer de manière plus affirmée dans le Caucase du Sud et de former une alliance de facto contre les deux États turcs. À cette fin, Erevan et Téhéran renforcent clairement leur coopération dans divers domaines, notamment militaire et économique. Outre l’objectif de faire passer le chiffre d’affaires du commerce bilatéral de 700 millions à 3 milliards de dollars, l’Iran envisage également de fournir des drones de combat à l’Arménie.

Parallèlement, l’Iran fait pression sur l’Azerbaïdjan sur le plan militaire et l’oblige à tenir compte des intérêts et des préoccupations de l’Iran dans la région. Les exercices militaires à grande échelle lancés par le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) le 17 octobre le long de la frontière du pays avec l’Azerbaïdjan ont été jusqu’à présent la manifestation la plus forte de la pression iranienne. Ces exercices ont consisté à déployer des ponts temporaires pour entraîner les forces et les véhicules militaires à franchir des obstacles aquatiques, ce qui a envoyé des signaux inquiétants à Bakou, car la frontière naturelle entre l’Iran et l’Azerbaïdjan est la rivière Aras dans de nombreuses sections.

Les responsables iraniens ont indiqué que ces exercices militaires visaient à mettre en garde contre le projet de corridor de Zanguezur, promu par l’Azerbaïdjan pour relier son exclave du Nakhitchevan via les territoires arméniens du sud. Pour l’Iran, ce corridor est conçu pour couper l’Iran de l’Arménie et établir un « corridor géopolitique » du monde turc en reliant directement la Turquie à l’Azerbaïdjan et à l’Asie centrale. Toutefois, étant donné qu’il est prévu que le corridor de Zangurzur soit placé sous le contrôle du Service des gardes-frontières du Service fédéral de sécurité (FSB) de Russie et que Moscou a exclu toute extraterritorialité le long de ce corridor, les déclarations de l’Iran liant sa pression militaire à ce corridor ne sont pas convaincantes.

L’Iran est surtout préoccupé par les politiques de l’Azerbaïdjan visant à approfondir les liens militaires et économiques avec la Turquie et Israël, ce qui constitue une pierre d’achoppement pour l’expansion de l’influence iranienne dans le Caucase du Sud. L’effet potentiel de ces développements sur les Azerbaïdjanais de souche en Iran, dont le nombre est estimé entre 20 et 30 millions, est une autre source d’inquiétude pour les élites politiques et sécuritaires iraniennes. L’Iran a depuis longtemps pris diverses initiatives pour obtenir le soutien de l’opinion publique en Azerbaïdjan contre le gouvernement azerbaïdjanais et pousser à une révolution islamique. La plus récente de ces initiatives a été neutralisée par l’Azerbaïdjan début novembre, lorsque l’agence de sécurité de l’État DTX a arrêté 19 citoyens qu’elle accusait d’avoir été formés et financés par l’Iran afin d’espionner pour ses services de renseignement. Le groupe avait été envoyé par l’Iran en Syrie pour y être formé et avait prévu d’agir contre les intérêts nationaux de l’Azerbaïdjan, a déclaré l’agence dans un communiqué.

Ainsi, les tentatives de l’Iran de tirer parti du déclin de la Russie et de l’Azerbaïdjan ont été rejetées.