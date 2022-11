Aliev entre en éruction, Téhéran et Erevan sont ses cibles

Le 25 novembre à Bakou, s’est tenue une énième « conférence internationale » pompeusement intitulée « Le long du corridor médian : géopolitique, sécurité et économie ». En marge de cette manifestation regroupant les traditionnels « amis » de l’Azerbaïdjan , Aliev a tenu une conférence de presse. Quelques journalistes invités pour l’occasion lui ont tendu la perche afin que le « khan de Bakou » puisse au gré de son humeur et de ses choix politiques flatter ses alliés, ou vilipender ses ennemis. A cette occasion, l’Iran et l’Arménie ont en quelque sorte hérité de la « part du lion ».

A propos de l’Iran

« J’ai travaillé avec trois anciens présidents iraniens : Khatami, Ahmadinejad et Rohani. Au cours de ces nombreuses années, jamais une situation comme celle d’aujourd’hui ne s’est produite … L’Azerbaïdjan a toujours répondu et répondra à toute initiative anti-azerbaïdjanaise, qu’il s’agisse de déclarations ou d’actions … Jamais l’Iran n’avait mené deux opérations militaires près de nos frontières en quelques mois. Il n’y a jamais eu autant de déclarations emplies de haine et de menaces contre l’Azerbaïdjan … C’est la raison pour laquelle nous avons dû entamer des exercices militaires à la frontière avec l’Iran pour montrer que nous n’avons pas peur. Nous ferons tout notre possible pour protéger notre mode de vie, vecteur séculaire de développement de l’Azerbaïdjan et des Azerbaïdjanais, y compris des Azerbaïdjanais vivant en Iran. Ils font partie de notre nation. »

Au sujet de l’Arménie

« Je dors bien la nuit. Je ne souffre pas d’insomnie . Non, c’est vrai. C’est comme ça. Je n’ai aucune raison de me réveiller la nuit. Surtout maintenant, dans une situation aussi paisible. Parce que depuis deux ans, l’Azerbaïdjan s’est libérée du poids de cette occupation. Il n’y a aucun risque d’escalade. Vous avez peut-être entendu dire que pendant l’occupation, de hauts responsables arméniens nous avaient menacés d’une « nouvelle guerre pour conquérir de nouveaux territoires », parmi eux, se trouvait un responsable de la défense de l’Arménie qui est maintenant emprisonné par M. Pachinian. Mais ces mots étaient une menace déclarée pour l’Azerbaïdjan. Beaucoup d’autres ont également fait remarquer que si la guerre éclatait, « les chars arméniens occuperaient les rues de Bakou ». En fait, Ces commentaires de vantards sont devenus réalité : les chars arméniens sont apparus dans les rues de Bakou, mais ils y ont été amenés pour un défilé militaire, et ils se trouvent maintenant dans le parc du butin militaire. Donc, après une aussi grande victoire, il n’y a aucune raison de ne pas profiter de la nuit pour dormir. »

Comme on peut le constater, Ilham Aliev qui ne maitrise toujours pas le langage diplomatique au bout de 20 ans d’exercice du pouvoir a encore du travail devant lui pour se hisser de son tabouret d’héritier de son père jusqu’à un fauteuil présidentiel digne de ce nom. Finira-t-il par y parvenir un jour ?

Bédros Nazarian