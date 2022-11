Malgré les positions opposées des parties au conflit du Karabakh, l’Artsakh est enclin à poursuivre le processus de négociation sous les auspices du Groupe de Minsk de l’OSCE, a déclaré le président du Parlement de l’Artsakh, Artur Tovmasyan, lors d’une conférence consacrée à la question de l’Artsakh.

« Aujourd’hui, alors que le statut d’Etat de l’Artsakh est menacé, la perspective de l’exercice du droit à l’autodétermination du peuple de l’Artsakh est également mise en parallèle avec le règlement final du conflit. Notre position devrait être perceptible également pour les pays qui ont des intérêts régionaux dans le Caucase du Sud. La communauté internationale doit respecter la demande des Arméniens de l’Artsakh, car elle est conforme aux principes fondamentaux et aux normes du droit international », a déclaré le Président.

Selon lui, le règlement du conflit, la paix durable et stable dans la région sont impossibles sans la préservation du patrimoine culturel et religieux arménien dans les territoires qui sont passés sous l’occupation azerbaïdjanaise, ainsi que sans l’organisation d’une surveillance avec tous les moyens possibles afin de prévenir les actes commis visant au nettoyage ethnique des Arméniens.

« Jusqu’à aujourd’hui, l’Azerbaïdjan, en violation des dispositions de la déclaration trilatérale du 9 novembre 2020, mène régulièrement des actes agressifs contre l’Artsakh qui sont qualifiés de manifestation d’arménophobie, et aussi de manifestation insidieuse de violation de la paix et de la stabilité dans la région et surtout de neutralisation de la mission de maintien de la paix. Nous poursuivrons nos efforts pour protéger les résultats de la guerre de libération de l’Artsakh menée pour l’autodétermination et la sécurité du peuple de l’Artsakh, pour parvenir à une solution pacifique et équitable de la question », a-t-il déclaré.

Il a déclaré qu’à l’heure actuelle, la tâche principale est d’assurer la sécurité du pays.

« Je souligne en particulier l’attitude et les mesures pratiques prises par la Russie à ce sujet », a-t-il déclaré.