Attribution du premier prix littéraire S’adi en Arménie

Un traducteur arménien d’œuvres religieuses et littéraires iraniennes, Edward Haghverdian, qui a traduit le Coran et l’Avesta dans sa carrière, a remporté le premier prix littéraire S’adi décerné à la Bibliothèque nationale d’Arménie à Erevan. ‎

Lors de la cérémonie de remise des prix, l’attaché culturel iranien en Arménie, Hossein Tabatabaei, qui est également le représentant de la Fondation Sa’di en Arménie, a prononcé un discours et a considéré la traduction comme l’un des facteurs importants dans l’établissement de relations entre les nations de langues différentes et a vu le rôle des traducteurs. dans ce processus spécial et unique.

Se référant aux efforts déployés par les traducteurs arméniens dans l’histoire des relations entre les deux pays, il a déclaré qu’en raison des réalisations de ces traducteurs, du passé au présent, les personnes de langue arménienne se sont familiarisées avec la culture, la littérature et la civilisation de leurs voisins. pays ami, l’Iran.

Il a poursuivi en disant que l’Attaché culturel iranien à Erevan remettra ce prix dans le but d’honorer les traducteurs chevronnés et d’encourager les jeunes traducteurs à prendre des mesures concrètes pour promouvoir la culture de la traduction et stimuler l’intérêt des jeunes traducteurs pour ce travail.

Ensuite, le poète, peintre, traducteur et journaliste irano-arménien Edward Haghverdian a apprécié de recevoir le prix et a considéré la littérature iranienne contemporaine à la fois en termes de poésie et de prose comme un miroir transparent, qui présente l’Iran contemporain et a déclaré que sa motivation pour traduire les œuvres de Les poètes et écrivains iraniens en langue arménienne devaient et doivent améliorer la connaissance de la société arménienne de l’Iran d’aujourd’hui.

A l’issue de la session, le chef de l’Union des écrivains arméniens, Edward Militonian, a apprécié les efforts déployés par l’Attaché culturel iranien en Arménie dans le domaine du livre et de la littérature. Il a également ajouté qu’en raison de ses activités, Haghverdian méritait de recevoir le prix.

Depuis les années 1980, Haghverdian a passé la plupart de son temps à traduire des œuvres littéraires persanes contemporaines en langue arménienne. Il est la première personne à avoir traduit la grande majorité des œuvres littéraires iraniennes modernes en arménien et à les avoir publiées en Arménie et aux États-Unis d’Amérique.

Haghverdian a traduit plus de 20 ouvrages du persan vers l’arménien au cours de sa carrière. Parmi ses autres œuvres traduites figurent les poèmes sélectionnés de Sohrab Sepehri, Qeysar Aminpour, Ahmad Shamlou ainsi que plusieurs histoires iraniennes.