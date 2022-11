L’UGAB Marseille organise le 18 décembre prochain le Marché de Noël de l’UGAB, au bénéfice des familles déplacées d’Artsakh et d’Arménie.



De nombreux stands pour découvrir des produits artisanaux arméniens et français de qualité et préparer vos cadeaux, dans une atmosphère de Noël !

Restauration arménienne et goûter prévus sur place.



Le programme :

Tout l’après midi : ateliers créatifs pour enfants, maquillage pour enfant

15h : conte de Noël

16h : photo avec le Père Noël

Informations pratiques :

Le 18 décembre 2022 de 10h30 à 18h

UGAB Marseille - 327 boulevard Michelet, 13009 Marseille