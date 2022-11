Nadine Garabedian pour son livre « Diaspora arménienne »

Samedi 26 novembre, la mairie du 16e arrdt de Paris a ouvert ses salons à la 32e édition du Salon du Livre, en présence de son maire Francis Szpiner.

Parmi les noms les plus prestigieux de la littérature française, on a pu remarquer la présence de Nadine Garabedian (*) et Chloé Nabédian, respectivement, pour leurs ouvrages « Diaspora arménienne, du mythe à la réalité » et « Les grands mystères de la nature », signé de la présentatrice de la météo de TF1.

L’ouvrage de Nadine Garabédian analyse les différents systèmes d’intégration de la communauté arménienne de la diaspora, notamment en France, au Liban et aux États-Unis. Il combine une analyse historique et une perspective sociologique. Les données ont été recueillies lors de nombreux entretiens dans ces trois communautés.Lors de la Première Guerre mondiale, les Arméniens, exilés, réfugiés et dispersés dans plusieurs pays, réinventent là où ils s’installent une vie communautaire au sein d’une structure tridimensionnelle. Leur imaginaire collectif - avec en son centre la République d’Arménie et le génocide - devient le lien fédérateur. Par conséquent, l’allégeance communautaire pousse la communauté à composer avec la citoyenneté acquise dans les nouveaux espaces nationaux. Les dilemmes de l’appartenance communautaire et l’enjeu de la représentativité arménienne évoluent au travers des modes d’insertion propres à chacune des communautés. Le vote à Alfortville, les choix partisans et nationaux au Liban, le lobbying aux États-Unis et le clientélisme politique dans les trois communautés, montrent les ressorts profonds d’un système communautaire établi dans un espace transnational.

1915-1990 : Genèse et Structure de la Diaspora Arménienne

Naissance du nationalisme arménien

De la macro-émigration à la micro-installation

Les réseaux transnationaux

Économie éthique et territoire

L’identité communautaire réinventée

1990-2019 : Enjeu de la représentativité arménienne

De la lutte armée à la lutte politique

l’appartenance ARMÉNIENNE : signe d’allégeance

Dilemme de l’identité : citoyenneté et territorialité communautaire

Nationalité arménienne et citoyenneté

Le clientélisme politique

L’Arménie : terre mythique

Du mythe à la réalité

* Franco-libanaise d’origine arménienne, Nadine Garabedian quitte le Liban en temps de guerre et poursuit ses études supérieures à Paris. Docteur de l’Institut d’Études Politiques, elle est enseignante-chercheuse, présidente d’ONG.