L’exposition « Avant que ça arrive » souhaite donner un regard sur l’Arménie par trois générations de photographes, Roger Kasparian, sa fille Lydie Kasparian et son petit fils Norvan Kasparian Sarkissian.

A l’occasion de plusieurs voyages en Arménie de 2020 à 2022, juste après la guerre de 44 jours de 2020, ils ont voulu saisir les visages et paysages de l’Arménie meurtrie et en danger. Cette exposition a pour but d’attirer l’attention sur l’Arménie qui traverse actuellement une période cruciale de son histoire.

Galerie Wilde - 4-6-8 rue François Miron, 75004 Paris

Du 8 au 31 décembre (11h-20h)

Vernissage le jeudi 8 décembre 2022 de 19h à 22h