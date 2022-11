Arman Mkhitaryan tué lors de l’attaque azéri sur Jermuk (Arménie) le 13 septembre vient d’être papa d’un 5e enfant…

Arman Mkhitaryan se demandait « quand le bébé devrait-il naître, pour que je puisse sortir de la position ?". Il fut tué à Jermuk par l’attaque azérie du 13 septembre dernier.

Le 5e enfant, une fille du prénom d’Elina, est née dans la famille des Mkhitaryan. Le nom n’a pas été choisi par hasard, c’était le souhait de son père, Arman. Arman avait encore des objectifs et des rêves, il saluerait personnellement sa fille nouveau-née et sa femme avec un bouquet de fleurs à l’entrée de la maternité et les ramènerait à la maison. Malheureusement, à la suite de l’agression déclenchée par l’ennemi azéri en septembre 2022, ces objectifs et rêves et bien d’autres sont restés insatisfaits.

« On ne savait pas si c’est une fille ou un garçon, a-t-il dit : si c’est un garçon, je nommerai Alen, si c’est une fille, Elina. Quand j’ai subi des examens, nous avons découvert que c’était une fille, et Arman a dit : elle s’appellera Elina, et j’ai dit que je le ferai » déclare Arminé Margaryan qui vient d’avoir leur 5e enfant.

« Il avait l’habitude de dire, quand le bébé devrait-il naître, pour que je puisse sortir des positions, le ramener de l’hôpital dans mes bras. Son esprit et son cœur étaient toujours tournés vers l’enfant" reprend la femme d’Arman Mkhitaryan, Arminé Margaryan dans une interview au journal arménien « 168 heures ».

Arman Mkhitaryan était originaire du village d’Arakhs, dans la région d’Armavir, et était engagé au sein de l’Armée arménienne depuis 2017. Il faisait partie de l’équipe « Panthères noires ».



Son frère, Argam Mkhitaryan, a déclaré à « 168 heures » qu’Arman avait défendu les positions de Karvachar (Kelbadjar) pendant la guerre de 44 jours, et après le 9 novembre 2020, il a déménagé à Jermuk. Le 12 septembre, lors de l’attaque ennemie, Arman était chez lui, il se précipita vers les positions pour aider ses camarades.

« Il a également participé à la guerre de 44 jours à Karvachar. Ce 14 septembre lorsqu’il est parti à l’attaque, Arman a été blessé à la jambe et il avait un caillot de sang, il est mort. »

Arman et Arminé ont surmonté de nombreuses difficultés dans la vie, ils rêvaient de posséder leur propre maison. Ils vivaient dans la maison de quelqu’un d’autre, où il n’y avait pas de conditions de base, mais cela ne les a pas empêchés de poursuivre leurs objectifs. Arminé raconte que dès que son mari a quitté son poste, il a fait les travaux qu’il a pu dans les champs du village pour que les enfants ne soient privés de rien.

« Il voulait louer une maison à Jermuk, de vous y emmener, mais il est parti et n’est pas venu... »

Arminé dit qu’elle fera tout pour que ses rêves et ceux d’Arman deviennent réalité. La famille s’est maintenant temporairement installée dans la maison d’un parent jusqu’à ce qu’elle puisse créer son propre petit coin.

« Je veux que l’enfant ait au moins une pièce pour qu’il puisse vivre paisiblement dans cette pièce. Nous n’avons pas de maison, je m’efforce seulement d’avoir un coin pour eux. On a traversé tout ça, je ne veux pas qu’ils vivent la même histoire. » Source News.am

Krikor Amirzayan