Le réseau MENK invite au Restaurant Bacchus à Bourgoin-Jallieu

🍇 Voskevaz Nuraz 🍇

Aujourd’hui, on vous dévoile un autre vin rouge sec que vous allez pouvoir déguster sur les conseils d’un œnologue, lors de notre soirée du 30 novembre au Restaurant Bacchus à Bourgoin-Jallieu

✨ Voskevaz Nuraz est l’union parfaite des deux cépages arméniens : Haghtanak et Kakhet (cultivés à proximité de Dvin, ancienne capitale de l’Arménie et du village d’Aghavnatun).Ce mélange traditionnel révèle un vin de couleur rubis, avec des notes de cerise, de prune, des notes de chêne grillé et un goût équilibré et harmonieux de tanins veloutés. ✨

🗓 Mercredi 30 novembre 2022 à partir de 19h30

📍Restaurant Bacchus - 7, Rue Georges Charpak, 38300 Bourgoin-Jallieu

🍷 Prix d’entrée 50 € - Réservation obligatoire avant le 25 novembre

