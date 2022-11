Le chirurgien cardiologue Hrayr Hovagimian, héros national de l’Arménie, est en Arménie depuis octobre et a effectué 40 opérations complexes

Hrayr Hovagimian, héros national de l’Arménie, célèbre chirurgien en cardiologie, est en Arménie depuis le 4 octobre et a effectué une quarantaine d’opérations complexes au cours de cette période.

La page Facebook de l’hôpital « Nork-Marash »informe à ce sujet.

« L’homme grâce auquel bien des cœurs continuent de battre.

Pendant ce temps, nos blocs opératoires et notre clinique pour enfants ont fonctionné en mode surchargé, sans se plaindre, faisant preuve d’un grand professionnalisme.

Nous sommes reconnaissants et responsables des vies qu’il nous a été confié d’améliorer.

Médecin légendaire et meilleur enseignant, Hrayr Hovagimian, nous sommes fiers de faire partie de votre grande famille et un compagnon sur le chemin de votre mission » a déclaré dans un post le centre médical de Nork-Marash. Source Armtimes.

Krikor Amirzayan