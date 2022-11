4 morts à la suite d’un accident de la route près du village de Lichk près de Martouni (Arménie) la nuit dernière

Au 8e km de la route Martouni-Gavar dans la région de Geghrakounik cette nuit à 1h46, un accident de la circulation s’est produit près du village de Lichk. Selon le ministère des Situations d’urgence d’Arménie, une unité de pompiers du service régional de secours du ministère des Situations d’urgence s’est rendue sur les lieux de l’incident. Il a été constaté que les voitures « BMW » (pilotée par V. D., né en 2003) et « Volkswagen Golf » (pilotée par H. M., né en 1991) sont entrées en collision.

Les pompiers ont été appelés puis sur place le conducteur et le passager S. A.(né en 1997) a été extrait de la voiture « BMW » par les habitants. Les victimes ont été hospitalisées au Centre médical de Matouni où les médecins ont évalué l’état de leur blessure qui semble stable et grave.

Les sauveteurs ont sorti le passager G. de la voiture « BMW » à l’aide d’un équipement spécial. V. (né en 1989), et le conducteur, passager S. de la voiture « Volkswagen Golf ». Ainsi que le corps de J. (né en 1993) et d’un citoyen non identifié. Soit au total 4 morts dans cet accident entre deux véhicules.

Source Armenpress.

Krikor Amirzayan