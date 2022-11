La Turquie a estimé que la Suède et la Finlande avaient réalisé des « progrès » en vue de l’adhésion des pays nordiques à l’Otan, selon une déclaration commune à l’issue d’une réunion vendredi à Stockholm. Dans un communiqué, les trois pays se sont « félicités de l’intensification de la coopération (...) et des progrès accomplis par la Finlande et la Suède dans le respect du mémorandum » signé en marge du sommet de Madrid en juin. « La Suède a largement respecté le mémorandum trilatéral et avance vers l’Otan », a relevé sur Twitter le responsable suédois des négociations pour l’adhésion, Oscar Stenström, à l’issue de la (...)