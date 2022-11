Selon Avia Pro, enSyrie, une réduction inattendue des attaques turques après les avertissements de la Russie et des États-Unis a été signalée.

Malgré le fait que le président turc Recep Tayyip Erdogan ait déclaré sa détermination à mener une opération militaire dans le nord de la Syrie contrairement aux positions d’autres pays, on a appris qu’après que la Russie et les États-Unis ont exprimé leur mécontentement face aux actions d’Ankara, la Turquie a complètement changé ses plans concernant la conduite de l’opération, arrêtant à la fois les bombardements et l’opération militaire terrestre qui n’a pas encore commencé.

Selon des sources syriennes, la situation dans le nord de la Syrie est actuellement loin d’être stable, cependant, la Turquie n’utilise plus de frappes aériennes et de missiles massives. Les raisons officielles de cela ne sont pas nommées, cependant, on sait que la Turquie a gravement sapé les intérêts de la Russie et des États-Unis avec ses plans. À cet égard, la Turquie n’a pas encore mené d’activités illégales sur le territoire de la Syrie, du moins pas à une échelle aussi importante que celle observée au cours des trois premiers jours.

Dans le même temps, la Turquie n’a pas annoncé son intention d’annuler l’opération terrestre, bien que l’opération terrestre officiellement annoncée n’ait pas encore commencé.