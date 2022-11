Aliev annule la réunion prévue avec Pachinian

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev a déclaré vendredi 25 novembre qu’il avait annulé les nouveaux entretiens à venir avec le Premier ministre Nikol Pachinian parce que ce dernier souhaite que le président français Emmanuel Macron y assiste également.

Il a déclaré que la France ne pouvait plus servir de médiateur dans les négociations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan en raison des récents commentaires pro-arméniens de M. Macron et des résolutions « anti-azerbaïdjanaises » adoptées par les législateurs français.

Aliev et Pachinian devaient se rencontrer à Bruxelles le 7 décembre pour de nouveaux entretiens organisés par le haut fonctionnaire de l’Union européenne, Charles Michel.

« Hier, [l’assistant présidentiel azerbaïdjanais] Hikmet Hajiyev m’a informé qu’il avait été contacté par le bureau de Charles Michel et qu’il lui avait dit que le Premier ministre arménien Nikol Pachinian était disposé à se rencontrer uniquement avec la participation du président français Macron », a déclaré Aliev lors d’une conférence internationale à Bakou. « Cela signifie que la réunion n’aura pas lieu ».

« Nous allons discuter des alternatives », a-t-il ajouté. « Nous verrons qui assumera le rôle de médiateur et sur quelle plateforme ».

Aliev a affirmé que Pachinian avait posé cette condition afin de faire traîner le processus de négociation et d’empêcher la signature d’un traité de paix arméno-azerbaïdjanais souhaité par Bakou.

Le ministère arménien des Affaires étrangères a confirmé qu’Erevan souhaitait que Macron participe au sommet de Bruxelles. Il a fait valoir qu’Aliev et Pachinian se sont rencontrés à Prague le 6 octobre en présence de Michel et de Macron.

« Il est logique que le format de la réunion et la composition de ses participants soient les mêmes », a ajouté le porte-parole du ministère, Vahan Hunanian, dans des commentaires écrits.

En conséquence, M. Hunanian a nié qu’Erevan torpille le processus de paix.

Le dernier sommet arméno-azerbaïdjanais a été accueilli par le président russe Vladimir Poutine à Sotchi le 31 octobre.

Dans une déclaration conjointe avec Poutine, Aliev et Pachinian se sont engagés à travailler « activement » sur le traité de paix bilatéral et à « s’abstenir de recourir à la force ou à la menace de recours à la force ». Mais ils ont échangé de nouvelles accusations au cours des semaines suivantes. En particulier, le 10 novembre, M. Pachinian a accusé Bakou de planifier un « génocide » de la population arménienne du Haut-Karabakh.

Les tensions le long de l’actuelle « ligne de contact » dans et autour du Karabakh se sont nettement accrues au cours de la semaine dernière. L’armée azerbaïdjanaise et les forces arméniennes du Karabakh s’accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu de façon quotidienne.

Ces derniers jours, les autorités de Stepanakert ont également accusé les troupes azerbaïdjanaises d’avoir tiré à plusieurs reprises sur des agriculteurs arméniens du Karabakh qui cultivaient des terres dans leurs communautés. Elles ont signalé ces incidents aux forces russes de maintien de la paix stationnées au Karabakh.

Jeudi, le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères a affirmé que l’Arménie avait expédié des armes au Karabakh par le corridor de Lachin, également protégé par les forces russes, après la guerre de 2020. Le service de sécurité de l’État azerbaïdjanais a déclaré, pour sa part, que la partie arménienne planifiait également des « provocations militaires. »

Un haut responsable arménien, Edmon Marukian, a rejeté ces allégations vendredi. Il a déclaré au service arménien de RFE/RL que Bakou préparait le terrain pour une éventuelle prise de contrôle du corridor de Lachin

