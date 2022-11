La Suisse approuve une aide de 960’000 CHF pour la résilience et la relance économique des communautés frontalières en Arménie

L’Agence suisse pour le développement et la coopération DDC a approuvé une aide de 960’000 CHF à l’Arménie pour améliorer la résilience des communautés frontalières face aux situations de crise. En partenariat avec le Programme alimentaire mondial (PAM) pour la mise en œuvre, la Suisse fournit un soutien humanitaire immédiat et économique à long terme à Gegharkunik, Vayots Dzor et Syunik avec le projet « Résilience et relance économique des communautés frontalières en Arménie – REBCA ».

Les progrès récents de l’Arménie avec son programme de réformes socio-économiques ont été remis en question par des facteurs externes tels que le COVID-19, le conflit militaire en 2020 et les chocs économiques externes internationaux, en particulier la guerre en Ukraine.

En outre, en raison des escalades militaires de septembre 2022, six communautés arméniennes des zones frontalières de l’Azerbaïdjan dans les régions de Gegharkunik, Syunik et Vayots Dzor (totalisant 133 colonies et 133 165 personnes) sont directement touchées, notamment en termes de moyens de subsistance économiques et de sécurité alimentaire.

Le projet humanitaire REBCA de 12 mois protégera et rétablira les moyens de subsistance des personnes vivant dans les zones frontalières en Arménie et fournira des moyens économiques pour améliorer la résilience face aux situations de crise. Le projet cible 15 colonies frontalières touchées par le conflit des communautés élargies de Vardenis (Gegharkunik), Sisian (Syunik) et Jermuk (Vayots Dzor) en répondant directement aux besoins de plus de 1 000 ménages.

Le projet REBCA, financé par la Suisse, est conçu et mis en œuvre conjointement par le PAM avec la participation de World Vision Armenia (WVA), de la Child Development Foundation (CDF) et de l’Agence de développement stratégique (SDA), chacune responsable d’interventions spécifiques dans les domaines requis. domaines d’expertise. Le projet sera également soutenu par le Ministère du travail et des affaires sociales de la République d’Arménie (MLSA), le Ministère de l’administration territoriale et des infrastructures de la République d’Arménie (MTAI) et les autorités locales des régions cibles sélectionnées.

Une caractéristique importante du projet est la combinaison d’une réponse humanitaire immédiate avec des efforts de reprise et de croissance économiques à long terme. En collaboration avec ses sous-traitants, le PAM fournira une aide en espèces, un soutien au travail social, le développement des ressources et des capacités des communautés locales, un soutien aux activités agricoles et la promotion du travail (indépendant).

Le projet REBCA traduit en actions les principes et les objectifs de la politique étrangère et de la coopération au développement de la Suisse. Avec son programme de coopération suisse pour le Caucase du Sud 2022 – 2025 , la Suisse soutient la transition de l’Arménie vers une économie de marché et un développement économique inclusif. REBCA est une autre expression d’une longue tradition d’aide humanitaire suisse à l’Arménie en cas de besoin, qui a commencé avec le tremblement de terre de Spitak en 1988.

En outre, l’intervention du REBCA s’inscrit dans l’initiative Team Europe « Ensemble pour Syunik » lancée début novembre 2022 par la délégation de l’UE et cinq États membres de l’UE, la Banque européenne d’investissement et la Suisse en tant que partenaire extérieur.