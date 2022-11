ACI EUROPE prêt à investir 400 millions d’euros pour étendre la capacité de l’aéroport Zvartnots d’Erevan

Airports Council International Europe (ACI EUROPE) a annoncé sa volonté d’investir 400 millions d’euros pour étendre la capacité de l’aéroport Zvartnots d’Erevan. La déclaration a été faite par le directeur général de l’Airports Council International Europe (ACI EUROPE) Olivier Jankovec après une visite en Arménie.

La délégation d’ACI EUROPE a tenu plusieurs réunions à Erevan avec le gouvernement arménien, son Assemblée nationale et son Comité de l’aviation civile. Ces réunions ont passé en revue les défis auxquels l’Arménie est confrontée pour tirer parti de la reprise rapide de son trafic aérien et développer davantage la connectivité aérienne de manière durable pour soutenir son économie, a déclaré ACI EUROPE dans un communiqué.

Olivier Jankovec, directeur général d’ACI EUROPE, a exhorté le gouvernement arménien à approuver l’agrandissement prévu de l’aéroport d’Erevan-Zvartnots, car l’aéroport a maintenant largement dépassé son trafic de passagers d’avant la pandémie (2019)1 et atteint rapidement ses limites de capacité.

Il a souligné les fondamentaux solides soutenant la croissance de la demande dans les années à venir, y compris l’inclusion imminente de l’Arménie dans l’Espace aérien commun européen de l’UE, qui fera entrer le pays dans le plus grand marché libéralisé de l’aviation multi-pays.

Saïd Jankovec : « Il est maintenant temps d’aller de l’avant pour l’aviation arménienne. Le potentiel de développer et de diversifier davantage la connectivité aérienne du pays est là - et avec lui de faire croître l’économie et de continuer à améliorer le niveau de vie des Arméniens. Mais pour réaliser ce potentiel, une plus grande capacité d’infrastructure est nécessaire et cela signifie agrandir l’aéroport d’Erevan-Zvartnots. Au total, 400 millions d’euros sont prêts à être investis pour doubler la capacité de l’aéroport en trafic passagers et fret. Retarder davantage ce projet ne fera que freiner le pays et son économie.

Jankovec a insisté sur le fait que l’expansion de l’aéroport devrait s’accompagner de la suppression de la taxe de 10 000 AMD prélevée sur les passagers au départ de l’aéroport d’Erevan-Zvartnots. Cette taxe est un désavantage concurrentiel majeur pour l’aviation arménienne et est appliquée de manière discriminatoire - en violation des règles de l’OACI.

Enfin, Jankovec a également invité le gouvernement arménien à développer sa stratégie et ses plans pour mettre en œuvre l’objectif ambitieux à long terme de zéro CO 2 net pour l’aviation internationale d’ici 2050 récemment adopté par l’OACI - en regardant comme une priorité la production et le déploiement de carburants d’aviation durables (SAF). ).

ACI EUROPE est la région européenne de l’Airports Council International (ACI), la seule association professionnelle mondiale d’exploitants d’aéroports. ACI EUROPE représente plus de 500 aéroports dans 55 pays. Ses membres facilitent plus de 90 % du trafic aérien commercial en Europe. Le transport aérien soutient 13,5 millions d’emplois, générant 886 milliards d’euros d’activité économique européenne (4,4 % du PIB). En réponse à l’urgence climatique, en juin 2019, ses membres se sont engagés à atteindre des émissions de carbone nettes nulles pour les opérations sous leur contrôle d’ici 2050, sans compensation.

L’aéroport international de Zvartnots situé à 10 km à l’ouest de la capitale Erevan est géré par Armenia International Airports CJSC, propriété de Corporación America de l’entrepreneur argentin Eduardo Eurnekian.