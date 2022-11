Lettre au parlement du pays concernant les crimes de guerre présumés commis par l’Azerbaïdjan

Le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Wopke Hoekstra, a envoyé une lettre au Parlement néerlandais concernant les crimes de guerre présumés commis par l’Azerbaïdjan. ARMENPRESS informe, dans la lettre, que le ministre des Affaires étrangères rappelle que le représentant spécial de l’UE pour le Caucase du Sud, Toivo Klaar, dans son tweet du 2 octobre, a exprimé son dégoût face à la vidéo, dans laquelle des soldats azerbaïdjanais tirent soi-disant sur des prisonniers de guerre arméniens. Dans son tweet, il a appelé à une enquête indépendante et, si l’authenticité de la vidéo est confirmée, à poursuivre les coupables.

"L’attaché de presse du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) Peter Stano, lors de la conférence de presse tenue le 3 octobre, a appelé les autorités azerbaïdjanaises à mener une enquête indépendante sur la prétendue violation des lois de la guerre présentée dans la vidéo. Le bureau du procureur général d’Azerbaïdjan a annoncé le même jour qu’il enquêterait sur les événements montrés dans cette vidéo. Par conséquent, les Pays-Bas ont discuté des événements de la vidéo lors d’une conversation avec l’ambassadeur d’Azerbaïdjan le mercredi 5 octobre, exprimant leur dégoût pour ce qui a été montré dans la vidéo et a appelé l’Azerbaïdjan à ouvrir une enquête impartiale et indépendante », indique la lettre.

Il a également été souligné dans la conversation que les Pays-Bas, avec leurs partenaires internationaux, suivront de près l’enquête.

"Les résultats de cette enquête doivent être publiés et les criminels présumés doivent être traduits en justice par les autorités compétentes. L’ambassadeur d’Azerbaïdjan a confirmé dans la conversation que les autorités azerbaïdjanaises avaient ouvert une enquête sur les événements de la vidéo, et a noté que elle sera menée de manière indépendante. L’ambassadeur des Pays-Bas à Bakou a transmis ce message à plusieurs reprises à de hauts responsables azerbaïdjanais. En outre, les Pays-Bas ont souligné à plusieurs reprises l’importance de cette vidéo et de son enquête indépendante dans le contexte européen, y compris lors de discussions au sein du groupe de travail sur l’Europe de l’Est et l’Asie centrale (COEST), du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) ainsi qu’auprès de l’équipe du représentant spécial dans le Caucase du Sud.

Les Pays-Bas continueront d’insister sur une enquête indépendante et la publication de ses conclusions, et suivront de près l’évolution de la situation. Tous les pays de l’UE soutiennent le processus de médiation de l’UE. Le représentant spécial pour le Caucase du Sud et le porte-parole de l’UE ont parlé de la vidéo et ont appelé l’Azerbaïdjan à mener une enquête indépendante. Les Pays-Bas ne savent pas si un autre pays a également invité l’ambassadeur d’Azerbaïdjan à aborder cette question", indique la lettre.

La lettre du ministre néerlandais des Affaires étrangères indique que le ministère arménien de la Défense a confirmé l’authenticité de la vidéo, et Bellingcat a publié son enquête sur l’authenticité de la vidéo le 20 octobre.

« Selon cette analyse, il existe une certitude suffisante d’authenticité. Human Rights Watch a analysé la vidéo et a appelé à une enquête indépendante et à la responsabilité des autorités azerbaïdjanaises », a conclu le ministre néerlandais des Affaires étrangères.