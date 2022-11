L’Institut Lemkin a exprimé sa solidarité et son soutien au peuple de la République d’Artsakh, qui s’est rendu à Stepanakert le 30 octobre en nombre historique pour se rassembler pour l’autodétermination.

Dans un communiqué, l’Institut rappelle que l’Artsakh est habité par une population majoritairement arménienne depuis des milliers d’années, et les mentions d’Arméniens dans la région remontent au moins au 6e siècle avant notre ère.

L’Institut a brièvement présenté l’histoire de la région et les guerres d’Artsakh.

« Au cœur de ce conflit se trouvent deux facteurs communs aux scénarios génocidaires :

l’affaiblissement d’un groupe ou de groupes par le génocide et l’impunité persistante (et l’idéologie génocidaire) des groupes auteurs. Dans ce cas, nous avons, d’une part, les conséquences du génocide arménien dans la région, qui a complètement éradiqué la présence arménienne en Arménie occidentale (aujourd’hui l’est de la Turquie) et a considérablement réduit la capacité de combat et l’influence politique des Arméniens dans le Caucase en la fin des années 1910 et le début des années 1920. D’autre part, nous avons le développement du nationalisme azéri en tant que phénomène anti-arménien et l’hostilité génocidaire continue et incontrôlée des nationalistes azéris envers les Arméniens. Aucune de ces questions ne devrait être ignorée par la communauté internationale dans l’élaboration d’une politique à l’égard de la région », indique le communiqué.

L’Institut Lemkin déclare « qu’il semble y avoir une perception erronée parmi de nombreux membres de la communauté internationale selon laquelle l’Artsakh devrait simplement être » abandonné « - remis à l’Azerbaïdjan en raison des pertes territoriales subies par les Arméniens en 2020 ».

« En fait, de nombreux gouvernements occidentaux semblent promouvoir des politiques qui conduiront au contrôle azerbaïdjanais sur l’Artsakh au nom de la » paix « et de la » prospérité « , deux termes utilisés à plusieurs reprises par des responsables américains lors d’une audition de la commission des relations extérieures du Sénat le 16 novembre sur » Évaluation de la politique américaine dans le Caucase. L’origine de cette vision occidentale est, une fois de plus, une volonté de plaire à la Turquie et d’accéder au pétrole du Caucase ainsi qu’à des positions stratégiques en Asie centrale. Un tel point de vue nie le droit légitime de l’Artsakhsis à l’autodétermination et risque la collusion avec un État génocidaire.

Il souligne que « ce que le monde occidental, et en particulier l’OTAN, ne comprend pas, c’est que « renoncer » à l’Artsakh reviendrait à tolérer le génocide contre les Arméniens : le déplacement forcé et la persécution des Arméniens, les atrocités généralisées, la destruction du patrimoine culturel et l’un des les plus grandes crises humanitaires dans la région du Caucase au cours des dernières décennies, impliquant un énorme afflux de réfugiés vers l’Arménie proprement dite.

« Il est important de noter que, compte tenu des signaux d’alarme actuels concernant le génocide en Turquie et en Azerbaïdjan, ainsi que de ce que nous savons du processus génocidaire en général, il est inconcevable que « l’abandon » de l’Artsakh mette fin au conflit dans la région, et encore moins au plomb. à la « paix » et à la « prospérité ». Les desseins génocidaires de l’Azerbaïdjan et de son puissant allié la Turquie garantissent presque que l’agression contre le territoire arménien se poursuivra. La haine anti-arménienne promue par les deux pays, et en particulier par le régime Aliyev, ne s’apaisera pas avec le dépeuplement de l’Artsakh », indique le communiqué.

Il note que le dépeuplement de l’Artsakh doit être considéré comme le début d’une campagne beaucoup plus large visant à éliminer une fois pour toutes la présence arménienne de la région.

« Le peuple d’Artsakh mérite que ses appels à l’autodétermination soient entendus et pris au sérieux par la communauté internationale », a déclaré l’Institut, rappelant que le droit à l’autodétermination est l’un des fondements les plus importants du système juridique international avec l’égale souveraineté et l’intégrité territoriale des États.

« Le droit fondamental à l’autodétermination ne doit pas devenir une autre fiction juridique ; elle doit plutôt être comprise comme un élément essentiel d’une paix et d’une sécurité internationales durables. De plus, la responsabilité de la communauté internationale de protéger les groupes identitaires est une norme essentielle qui doit être exercée dans ce cas, où le monde a la rare chance d’empêcher le génocide avant que le massacre n’ait commencé », note l’Institut Lemkin.

« Ce n’est que lorsque ces droits seront pleinement protégés et respectés que le monde pourra tenir les promesses tant attendues de la Charte des Nations Unies », dit-il.

L’Institut Lemkin appelle à la création d’une commission internationale indépendante pour étudier les enjeux de l’Artsakh, dans le but d’établir une issue juste et une paix stable.

« L’Azerbaïdjan ne doit pas être autorisé à utiliser la force pour revendiquer le territoire arménien et la communauté internationale doit faire savoir qu’elle défendra vigoureusement la vie arménienne contre une reprise du génocide de 1915 », conclut le communiqué.