Un peu plus de 11 millions de dollars recueillis au 25e téléthon du Fonds Arménien dans le monde

Un peu plus de 11 millions de dollars recueillis au 25 e téléthon du Fonds Arménien dans le monde

Le 25e téléthon du Fonds Arménien (Haysatan Himnadram) qui s’est tenu jeudi 24 novembre sous le titre « Nous créons des communes dynamiques » au cours duquel 11 003 439,51 dollars américains ont été collectés à ce jour. Des sommes qui pourront évoluer encore.

Selon le bureau du Fonds Arménien les collectes de fonds sont toujours en cours et les résultats définitifs seront résumés à la fin de l’année.

Dans le cadre du « Téléthon 2022 », 1 000 280,51 dollars ont été collectés en Arménie et en Artsakh, l’organisme local des États-Unis a collecté 5 000 250 dollars, Le Fonds Arménien de France a recueilli 3 284 000 dollars, le Fonds local de Grande-Bretagne 700 000 dollars, au Canada (Toronto) 547 272 dollars, et des dons ont également été réalisés des pays suivants : Canada (Montréal) 204 000 dollars, Brésil 100 000 dollars, Suisse 80 000 dollars, Allemagne 52 660 dollars, Argentine 25 000 dollars, Autriche 6 144 dollars et Roumanie 3 833 dollars.

Les fonds du Téléthon 2022 sous le titre « Nous créons des communes viables » seront dirigés vers le financement de la restauration des infrastructures sanitaires, sociales, éducatives, culturelles, des communes frontalières de l’Arménie, ainsi que le développement des villages frontaliers .

« Nous sommes reconnaissants à tous nos partenaires et donateurs pour leur soutien continu, leur dévouement indéfectible et leur soutien à la Patrie, grâce auxquels la vie de dizaines de milliers de nos compatriotes s’est améliorée » déclare le Fonds Arménien dans un communiqué.

La mission du Fonds Arménien est la formation d’un système de réseau pan-arménien, dont le but est d’assurer le développement équilibré, stable et interconnecté de l’Arménie, de l’Artsakh, ainsi que des communautés arméniennes du monde entier, sur la base d’une identité commune. Source Radiolur.

Krikor Amirzayan