Rassemblement le 29 novembre devant l’Assemblée nationale à 18h30

Deux semaines après le Sénat, l’Assemblée nationale doit se prononcer mardi 29 novembre sur une résolution appelant entre autre au nécessaire respect de l’indépendance et de la souveraineté territoriale de l’Arménie, à la libération des prisonniers de guerre arméniens. Ce texte invite aussi le Gouvernement à accentuer le soutien de la France à l’Arménie, notamment en ce qui concerne l’aide humanitaire, le renforcement de ses capacités de défense et à considérer l’imposition de sanctions économiques personnelles à l’encontre des autorités azerbaïdjanaises.

Face aux violations quasi quotidiennes du cessez-le-feu par l’Azerbaïdjan, au ciblage permanent des populations civiles, à l’augmentation des menaces militaires sur les frontières de l’Arménie et au risque de nettoyages ethnique qui pèse sur son peuple, il est plus urgent que jamais de se mobiliser et d’agir pour protéger ce pays à nouveau en danger de mort.

C’est pourquoi le CCAF appelle à un rassemblement pour soutenir la démarche des députés français, comme il la fait pour celle des sénateurs. Il demande en particulier au gouvernement de prendre en compte la volonté populaire exprimée par le Parlement, d’intensifier son action dans tous les domaines pour la défense de la souveraineté de l’Arménie, et de s’opposer concrètement aux visées criminelles du panturquisme sur cet état ami de la France et sur la République du Haut-Karabakh.

Rassemblement devant l’Assemblée nationale, place Edouard Herriot mardi 29 novembre à 18h30.

Bureau national du CCAF