Nous comptons renforcer la démocratie, faire croître nos économies et promouvoir la paix et la sécurité dans le Caucase. Le premier ministre @NikolPashinyan d’Arménie et moi en avons parlé aujourd’hui lors d’une rencontre pour resserrer le partenariat entre nos pays. pic.twitter.com/ujbJ3OiFps

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 19, 2022