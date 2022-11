Des responsables azerbaïdjanais protestent contre un sommet francophone en Tunisie

Des responsables azerbaïdjanais ont quitté samedi un sommet des pays francophones organisé par la Tunisie en raison de « déclarations déformées et provocatrices » à l’encontre de Bakou dans un projet de déclaration du sommet.

Lors du sommet de la Francophonie, le ministre arménien des Affaires étrangères, Ararat Mirzoyan, a fait une déclaration provocatrice pleine de faussetés, a indiqué un communiqué du ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères.

Le ministère a déclaré qu’avec le soutien direct de la France, des déclarations provocatrices unilatérales, malveillantes et déformées ont été faites contre l’Azerbaïdjan dans les premières versions de la déclaration de Djerba, du nom de l’île tunisienne qui accueille le sommet.

« Grâce à l’intervention de nombreux États membres lors de la discussion du projet de document, les accusations contre notre pays ont été retirées des textes, et les mots visant explicitement l’Azerbaïdjan n’ont pas été autorisés à être inclus dans les projets. Cependant, la version finale du document contient encore certains éléments qui ne relèvent pas de l’autorité de l’organisation et qui offrent une chance aux armes de propagande politique de l’Arménie », poursuit le ministère.

Plus tard, le ministère a déclaré : « Le projet de déclaration a été autorisé à être soumis au sommet sans tenir compte des plaintes, allant ainsi à l’encontre des procédures de prise de décision et de la prise en compte des attitudes des États membres. Les représentants qui se sont opposés au verdict, dans ce cas, sont sortis de la salle de réunion. »

« Il est totalement inacceptable qu’une institution, dont l’Azerbaïdjan n’est ni membre ni observateur, dont le but principal est de promouvoir la France et la culture française dans le monde et qui est gérée sous l’influence de la France, soit utilisée pour négocier des questions qui dépassent son autorité et à des fins politiquement malveillantes », a ajouté le ministère.

Il a décrié la façon dont les textes devant être adoptés par les nations membres francophones lors du sommet seraient politiquement biaisés et non pertinents, mais que l’Azerbaïdjan souhaite exprimer sa gratitude à tous les États qui ont agi dans le respect du droit et des principes internationaux lors de la discussion de la déclaration.