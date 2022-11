Goulamirian toujours Champion du Monde !

Vainqueur aux points à l’issue des 12 rounds, le français d’origine arménienne Arsen « FEROZ » Goulamirian a conservé pour la cinquième fois consécutive son titre de Champion du Monde des lourds-légers WBA face au russe Aleksei Egorov, ce 19 novembre 2022 en la salle de La Palestre au Cannet-Côte-d’Azur.

Ce véritable combat entre deux puncheurs qui faisaient parler leurs poings a tourné logiquement à l’avantage de Goulamirian qui a maîtrisé ce championnat du monde face à un courageux Egorov qui perdait progressivement ses moyens dès le quatrième rounds.

LA BÉNÉDICTION AVANT LE COMBAT

Fidèle à ses racines arméniennes, Arsen Goulamirian s’est accordé quelques instants de recueillement avant son échauffement et sa montée sur le ring.

Dans sa loge, en compagnie de ses frères Gago et Achot, Arsen a accueilli avec bienveillance et amitié le Père Archen de l’église apostolique arménienne de Beaumont, le diacre Minas Mungan et Gilbert Derderian président du Conseil paroissial venu de Marseille pour l’occasion.



Une caméra de CANAL+ et « Nouvelles d’Arménie Magazine » étaient les seuls médias autorisés à suivre cette cérémonie intime.

Le Père Archen a béni d’une prière protectrice Arsen Goulamirian selon le rite traditionnel arménien afin de l’épargner de tout danger.

Croyant, c’est avec dévotion qu’ Arsen a vécu intensément ces instants spirituels.



Le temps du silence et de la foi prenait tout son sens avant d’affronter son adversaire sous les clameurs du public.

Après quelques paroles amicales avec le boxeur, les hommes d’église et le président du Conseil ont pris place dans la salle pour encourager « FEROZ ».

ENTRÉE DANS LA SALLE



Sous les caméras de la chaîne cryptée et devant son public, Goulamirian a fait une entrée spectaculaire en portant sur ses épaules une veste ainsi qu’une casquette de l’armée arménienne en hommage aux combattants arméniens disparus lors des guerres contre l’Azerbaïdjan.

Les 2 500 spectateurs présents acclamaient leur champion privé de compétition depuis trois années et venu leur offrir un show dans une salle surchauffée ambiancée par des extraits de musique arménienne.



Yohan Zaoui, promoteur de la soirée, ainsi que Louis et Sébastien Acariès anciens agents et promoteurs d’Arsen savouraient d’un plaisir gourmand le succès de l’événement en mesurant la forte popularité de Goulamirian.

Dans les gradins, aux quatre coins de la salle, les nombreux supporters d’Arsen animaient l’ambiance en agitant des tricolores arméniens et français pour colorier le tableau déjà haut en couleur.

LA MARSEILLAISE POUR GOULAMIRIAN

Selon la tradition avant le début des combats, les hymnes nationaux de la France pour « FEROZ » et The Stars Pangled Banner pour Tony Weeks l’arbitre américain du combat, ont été diffusés avec les drapeaux sur le ring.

Compte tenu de la situation internationale, l’hymne et le drapeau russe étaient censurés comme dans tout événement organisé dans de nombreux pays.



LE COMBAT ÂPRE

Dès les premières secondes du combat, sans round d’observation, le challenger Egorov s’est rué sur Goulamirian en espérant prendre l’avantage et peut-être créer la surprise en cueillant à froid le champion du monde.



Subissant les assauts du russe lors des 3 premiers rounds, Goulamirian faisait parler le métier en encaissant plusieurs séries puissantes sans être ébranlée au-delà, mais touché dans sa chair.

Suivant les conseils de John Dovi son entraîneur installé avec son staff au coin bleu, reprenant un peu de compétition, Goulamirian s’appropriait le combat entre ses gants à partir du 4e round.

LA MACHINE INFERNALE

Telle une excavatrice, mécanique froide et dévastatrice, « FEROZ » a tracé son sillon victorieux dominant son sujet des deux poings rageurs. Acclamé par le public, Arsen montait en puissance au moment où Egorov perdait de la fraîcheur encaissant à son tour les assauts de son adversaire.



Précis et percutant face au valeureux Egorov, Goulamirian déployait sur mesure toute sa panoplie en conjuguant le noble art avec brio se jetant dans le combat pour essayer de mettre son adversaire au tapis.

L’arcade gauche ouverte à 2 reprises attestait de l’engagement d’Egorov qui malgré tout multipliait les gestes d’anti-jeux en s’accrochant régulièrement sur Goulamirian, obligeant l’arbitre d’intervenir souvent.

Sentant que le russe était épuisé, Arsen multipliait les enchaînements prenant nettement l’avantage aux points sur les 6 derniers rounds.

Arsen « FEROZ »Goulamirian était déclaré vainqueur aux points à l’unanimité des 3 juges.



Téméraire et courageux sous le halo des spotlight, le russe Egorov aura eu l’honneur de danser avec la star Goulamirian, un ballet pugilistique rythmé par la puissance et le métier du champion du monde qui nous déclarait avoir manqué de compétition et de sparring partner pour être plus décisif.



« Je savait qu’il était dur, mais pas à ce point. Mes jambes et mes bras ne partaient pas, 3 années sans compétitions c’était dur » nous dit-il a l’issue de la rencontre.

« MON PUBLIC JE VOUS AIME » A.F.G

A l’issue du résultat, le ring a été envahi par les journalistes et le clan d’Arsen drapeaux arméniens dans les mains, venaient l’embrasser et toucher sa ceinture mondiale de Champion du Monde des lourds-légers WBA.



Présente sur le ring,son épouse Arminé et venus la première féliciter son champion et récupérer ses gants dorés, suivi des frères, oncle et tante d’Arsen dans une liesse de folle joie.



« J’AI BOXÉ POUR LE PEUPLE ARMÉNIEN, JE DÉDIE CETTE VICTOIRE AUX HÉROS QUI REPOSENT À YERABLOUR »

Vêtu de son gilet militaire arménien et de sa casquette après le combat, Goulamirian nous déclarait en s’adressant aux mamans qui ont perdu un ou plusieurs enfants lors de la guerre, qu’il leur donnait tout son cœur ne pouvant faire revenir ces victimes.

Orphelins de leur papa décédé lors de la première guerre d’Artsakh, toute la famille Goulamirian reste mobilisée pour soutenir l’Arménie.



« Vous devez rester une Nation indivisible, cela ne peut pas être autrement.

Que je meurs pour vous » dit-il fraîchement consacré à nouveau Champion du Monde de boxe WBA.



Texte et Photos : Alain Sarkissian