La trahison des Clercs, par Philippe Sahak Sukiasyan

« La Trahison des clercs » est un ouvrage de Julien Benda publié en 1927 et réédité en 1946. Dans l’Entre-deux-guerres, à une époque de nombreux intellectuels et artistes se tournaient vers la politique et les idéologies, Julien Benda leur reproche de se détourner des valeurs « cléricales », c’est-à-dire la recherche du beau, du vrai et du juste.

Les lignes qui suivent ont servi d’introduction à sa réflexion : « Tolstoï raconte qu’étant officier et voyant, lors d’une marche, un de ses collègues frapper un homme qui s’écartait du rang, il lui dit : « N’êtes-vous pas honteux de traiter ainsi un de vos semblables ? Vous n’avez donc pas lu l’Évangile ? » A quoi l’autre répondit : « Vous n’avez donc pas lu les règlements militaires ? …. Ceux qui conduisent les hommes à la conquête des choses n’ont que faire de la justice et de la charité. Toutefois il me semble important qu’il existe des hommes, même si on les bafoue, qui convient leurs semblables à d’autres religions qu’à celle du temporel. Or, ceux qui avaient la charge de ce rôle, et que j’appelle les clercs, non seulement ne le tiennent plus, mais tiennent le rôle contraire. La plupart des moralistes écoutés en Europe depuis cinquante ans, singulièrement les gens de lettres en France, invitent les hommes à se moquer de l’Evangile et à lire les règlements militaires ».

Il y a deux semaines, je rencontrai de manière fortuite chez une amie opticienne l’une de ses clientes membre de la rédaction d’une célèbre chaine de télévision. A notre interrogation commune « Pourquoi ne parlez-vous pas de ce qui se passe en Arménie et au Karabakh ? », celle-ci nous répondit benoitement « Il y a l’Ukraine … ».

Cette réponse, chaque arménien l’a entendu des dizaines de fois, de la part d’amis non-arméniens, de collègues de travail, de voisins, au comptoir d’un café. La défense de l’Ukraine suffirait donc aujourd’hui pour taire toute indignation concernant les guerres et autres crimes de masse que subissent d’autres peuples, et pas seulement les Arméniens. Qui se préoccupe, par exemple, du Yémen ?

Mais surtout, infiniment plus grave, on ne peut être que surpris et choqué par le silence d’autorités morales institutionnelles comme les Eglises, ou individuelles, de la plupart des écrivains, des journalistes, des artistes qui constituent aujourd’hui cette classe des « Clercs », de ceux qui doivent justement proposer à leur contemporains la recherche du beau, du vrai, du juste.

En tant que chrétien, je m’interroge en particulier chaque jour sur l’étrange silence des Eglises Catholique, Orthodoxes, Protestantes.

A ce jour, hormis de bonnes paroles réclamant « le retour à la paix », nous n’avons entendu nulle condamnation des plus hautes autorités de ces Eglises des agressions permanentes de l’Azerbaïdjan et de son belliqueux président qui menacent l’existence même de l’Arménie et du son peuple.

Il m’arrive régulièrement d’assister à la messe dans une église catholique près de mon lieu de travail. J’y entends très souvent des invitations à prier pour l’Ukraine, mais jamais pour l’Arménie.

Certes, lors de la 11e assemblée mondiale du Conseil Œcuménique des Eglises en septembre dernier, une déclaration présentant les faits et désignant l’agresseur et la victime a été votée. Mais qu’en aurait-il été si la délégation de l’Église arménienne n’avait rédigé cette motion pour la mettre sur la table ?

Dans notre pays, il aura fallu attendre que l’Église évangélique arménienne interpelle le Conseil d’Églises chrétiennes en France [CECEF] pour que celui-ci publie un communiqué dans lequel on peut lire « Les regards tournés vers l’Ukraine ne font pas oublier d’autres situations similaires, en Arménie tout particulièrement. Prier pour la paix est la responsabilité et la force des Églises chrétiennes ». Mais si la prière est une première forme d’action et une force, elle ne doit pas en empêcher d’autres plus concrètes. A moins de considérer que le sort des Arméniens n’intéresse que des sympathisants dédiés à cette « cause » comme « L’œuvre d’Orient » ou « SOS Chrétiens d’Orient ».

Mais attention, demain, il sera trop tard …

Dans le même temps, en Azerbaïdjan, les responsables religieux du pays sont enrôlés par le pouvoir dans une agressive guerre médiatique anti-arménienne dans laquelle toutes les armes sont utilisées. Dans plusieurs déclarations communes « spontanément » signées par ces responsables religieux, les Arméniens sont désignés comme des fauteurs de guerres, des occupants, des « massacreurs nazis ». L’Église arménienne est accusée d’attiser le conflit en « bénissant les canons », d’avoir « assimilée » la minorité chrétienne des Oudis, en réalité pratiquement exterminée par les Azéris entre 1918 et 1920 et de s’être accaparé leur patrimoine spirituel et matériel. Le chef des Musulmans du Caucase, un « apparatchik » de l’antique « Nomenklatura » soviétique, les deux Grands- Rabbins du pays, l’évêque catholique romain, le locum-tenens de l’archevêché orthodoxe russe, dans une posture de soumission absolue acceptent de servir de caution morale au couple des Aliev, les véritables fauteurs de guerres et criminels avérés de ces guerres. le Pape François et la Patriarche Cyril, eux, restent silencieux sur les faits et sur la situation d’otages de leurs représentants à Bakou.

Parmi les autres « Clercs » d’aujourd’hui, se trouvent également les intellectuels : philosophes, écrivains, journalistes, mais aussi les artistes, dont ceux du monde de la musique et du « show-biz ». Mais hormis de grandes voix comme celles de Sylvain Tesson, de Jean-Christophe Buisson et de Michel Onfray - l’athée qui doit « défendre la civilisation judéo-chrétienne » alors même que ses héritiers ont renoncé à leur héritage - très peu de voix s’élèvent aujourd’hui pour défendre l’Arménie. Et que dire de tous ces artistes qui, du vivant de Charles Aznavour, se « mobilisaient » pour chanter « Pour toi Arménie » et qui sont tous aujourd’hui « sans voix » ?

A tous, je me permets de rappeler cette phrase du grand Jaurès « le courage, c’est de chercher la vérité et de la dire », à mes amis Chrétiens, leur dire en toute fraternité que leurs frères arméniens se sentent actuellement bien seuls.

Aux Arméniens, en ce dimanche où nous allons encore prier pour la sécurité de l’Arménie et de son peuple, n’oublions pas le Phonéthon du Fond Arménien de France au service de l’État arménien et de l’Artsakh.

Philippe Sahak Sukiasyan