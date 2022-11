Entretien privé entre le Premier ministre arménien et le Président français en Tunisie

En marge du 18e Sommet de l’Organisation internationale de la Francophonie à Djerba, en Tunisie, le Premier ministre Nikol Pashinyan a rencontré le Président français, Emmanuel Macron.

Les interlocuteurs ont hautement évalué la présidence de l’Arménie au sein de l’Organisation internationale de la Francophonie et ont évoqué les discussions qui ont eu lieu dans le cadre du Sommet de Tunis. Les questions relatives aux priorités de l’Organisation et aux programmes futurs ont été au cœur des discussions.



Nikol Pashinyan et Emmanuel Macron ont également échangé des vues sur les résultats de la réunion quadrilatérale entre les dirigeants de l’Arménie, de la France, de l’Azerbaïdjan et le Président du Conseil européen, tenue à Prague en octobre de cette année. Les parties ont souligné l’importance de la mise en œuvre de mesures visant à renforcer la stabilité et la sécurité dans le Caucase du Sud.



Le Premier ministre Pashinyan a souligné la nécessité d’éliminer les conséquences de l’agression azerbaïdjanaise, ainsi que la nécessité d’un retrait immédiat des unités azerbaïdjanaises du territoire souverain de l’Arménie.

Les dirigeants de l’Arménie et de la France ont également discuté des questions liées au développement futur de la coopération bilatérale entre l’Arménie et la France.