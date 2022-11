L’Arménie a transféré la présidence de la Francophonie à la Tunisie

Nous attendons les réactions de la communauté internationale sur la situation dans notre pays, a déclaré le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, s’exprimant lors du 18e sommet de l’Organisation internationale de la Francophonie qui se déroule à Djerba, la capitale de la Tunisie.

Les dirigeants de nombreux pays participant à l’événement, dont le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, ont été accueillis par le président tunisien, Kais Said, et la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikivabo. Le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, les dirigeants de plusieurs dizaines d’autres États participent au sommet.

L’Arménie préside l’organisation depuis 4 ans. La présidence a été transférée à la Tunisie ce samedi 19 novembre.

Le Premier ministre arménien a remercié le président tunisien et le peuple tunisien pour l’organisation de cette importante réunion et leur accueil chaleureux.

Le dernier sommet de la Francophonie s’est tenu en Arménie en 2018. Une période exceptionnellement longue de la présidence actuelle, que, cependant, selon l’affirmation du Premier ministre arménien Nikol Pachinian, l’Arménie a menée avec honneur, mettant en œuvre sans condition tous les engagements pris.

« Je tiens à remercier la secrétaire générale de la Francophonie, chère Louise Mushikiwabo, pour la gestion si efficace de notre organisation durant cette période, ainsi que pour les relations de qualité qui se sont établies. Je suis heureux que nous ayons pu travailler ensemble en parfaite harmonie" a affirmé le Premier ministre arménien.

Nikol Pachinian a salué les efforts investis dans la création d’une nouvelle image de l’organisation, qui est résolument tournée vers l’avenir et a assumé des ambitions à la mesure des défis auxquels le monde est confronté. Au cours des dernières années, le monde a connu de grands bouleversements, N. Pachinian a également affirmé que la pandémie, la reprise des guerres et leurs conséquences laissent une empreinte profonde sur les approvisionnements alimentaires et énergétiques mondiaux et forment un nouvel environnement international.

Selon Nikol Pachinian, ces défis ont également révélé le besoin de nouvelles approches et valeurs. Le Premier ministre arménien estime qu’il est nécessaire de continuer à promouvoir une coopération renforcée entre les pays, en mettant l’accent sur le principe de solidarité. Ces derniers devraient partir du principe que les programmes et initiatives proposés peuvent profiter aux pays les plus vulnérables, ainsi qu’aux populations en situation de vulnérabilité.

« Face à l’activation des discours de haine et de l’intolérance, nous sommes aujourd’hui également convaincus de la pertinence du slogan du sommet d’Erevan « Vivre ensemble » et de la nécessité de promouvoir le respect des droits de l’homme, l’égalité et la diversité culturelle. Enfin, face à la multiplication des crises et des conflits, nous saluons l’engagement de la Francophonie en faveur du multilatéralisme, qui garantit l’existence d’un système international fondé sur le droit et le respect de la souveraineté des États. »

Le Premier ministre arménien a constaté que récemment, malheureusement, les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies ont été violés, en particulier le principe de ne pas recourir à la force contre l’intégrité territoriale d’aucun État, sur lequel repose la sécurité collective de tous. La conséquence de cette violation est que la loi du plus fort s’impose progressivement, a noté le chef du gouvernement arménien. Source Radio Publique d’Arménie.

Krikor Amirzayan