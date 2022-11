Nikol Pachinian a souligné à Charles Michel la nécessité du retrait immédiat des forces armées azéries du territoire souverain de l’Arménie

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a rencontré le président du Conseil européen, Charles Michel, dans le cadre du 18e sommet de l’Organisation internationale de la Francophonie, qui se tient à Djerba, en Tunisie.

Les deux hommes ont évoqué les résultats de la réunion quadrilatérale avec le Premier ministre arménien, le président du Conseil européen, ainsi que les présidents français et azéri qui s’est tenue à Prague en octobre. L’importance de la mise en œuvre des accords conclus par la Déclaration de Prague et de la mise en œuvre des mesures visant à renforcer la paix et la stabilité dans la région a été soulignée.



Le Premier ministre arménien a évoqué la nécessité d’éliminer les conséquences de l’agression azérie, de retirer immédiatement les unités azéries du territoire souverain de la République d’Arménie.

Nikol Pachinian et Charles Michel ont également échangé des idées sur le développement de la coopération future entre l’Arménie et l’Union européenne. Source Radiolur.

