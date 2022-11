Un Centre russe a été inauguré à Stepanakert en présence du président de l’Artsakh

Ce samedi 19 novembre, le président de la République de l’Artsakh, Arayik Harutyunyan, a participé à la cérémonie d’ouverture du Centre russe de Stepanakert, fondé à l’initiative des autorités de l’Artsakh et sous le patronage du président du parti « Arménie prospère », le philanthrope Gagik Tsarukyan . Information-communiqué de presse du bureau du président de l’Artsakh.

L’activité de la structure visera la vulgarisation de la langue russe, de la culture et de l’histoire russes, le développement du dialogue et une coopération étroite dans le domaine de l’éducation. Grâce au riche fonds de livres existant, la jeune génération aura également la possibilité d’étudier les œuvres d’écrivains russes.

Le président de l’Artsakh a souligné l’activité de ces institutions en termes de développement ultérieur des relations arméno-russes dans le domaine de la culture et de l’éducation.

"L’ouverture des centres russes est une autre preuve exceptionnelle de l’amitié séculaire entre les peuples arménien et russe, et un exemple frappant de notre étroite coopération. En Artsakh, une attention particulière a toujours été accordée à l’étude de la langue russe, et l’ouverture du centre est plus que nécessaire dans les conditions actuelles » a déclaré Araik Harutyunyan.

Soulignant l’importance de l’initiative, des personnalités publiques ont exprimé leur conviction que le centre deviendra un important centre culturel et éducatif pour tous les citoyens d’Artsakh. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan