Vladimir Poutine à Erevan

Le président russe Vladimir Poutine se rendra la semaine prochaine en Arménie pour assister à un sommet de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) dirigée par Moscou, a déclaré le secrétaire de presse de Poutine, Dmitri Peskov.

Le Conseil de sécurité collective de l’OTSC discutera des questions de sécurité internationale et régionale ainsi que de l’amélioration du système de réponse aux crises de l’OTSC et des mesures communes d’assistance à la République d’Arménie.

La session sera présidée par le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan. Le président Alexander Loukashenko du Bélarus, le président Kassym-Jomart Tokayev du Kazakhstan, le président Sadyr Japarov du Kirghizistan et le président Emomali Rahmon du Tadjikistan devraient également participer à l’événement.

L’une des questions dont l’OTSC discutera lors de la réunion du 23 novembre à Erevan sera l’amélioration du système de réponse à la crise de l’OTSC et la discussion de mesures conjointes pour prêter assistance à l’Arménie suite à l’invasion des troupes azerbaïdjanaises du territoire souverain de l’Arménie.

Tenant compte du fait que la République du Bélarus assumera la présidence tournante de l’OTSC en 2022-2023, le président du Bélarus Alexandre Loukachenko présentera les priorités du pays à mettre en œuvre l’année prochaine.

Les dirigeants de l’OTSC signeront un ensemble de documents relatifs à la formation conjointe des forces de maintien de la paix de l’OTSC sur la radioprotection, la protection chimique et biologique et le soutien médical de l’OTSC. Les dirigeants de l’OTSC examineront également le budget de l’organisation pour 2023.

Une réunion conjointe du Conseil des ministres des affaires étrangères, du Conseil des ministres de la défense et du Comité des secrétaires des conseils de sécurité se tiendra avant la réunion des dirigeants de l’OTSC.

Le Premier ministre Pashinyan espère que les dirigeants de l’OTSC dénonceront l’occupation par l’Azerbaïdjan de parties du territoire arménien souverain.

S’adressant à l’Assemblée nationale mercredi, Pashinian a souligné qu’Erevan n’avait « aucun désir d’inciter à une guerre » entre l’Organisation du traité de sécurité collective et l’Azerbaïdjan, mais a averti qu’une position politique du bloc qui comprend également la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Tadjikistan était « très important » pour l’Arménie et son public.

« La position de l’Arménie est claire – les troupes azerbaïdjanaises doivent se retirer des territoires occupés de l’Arménie vers les positions qu’elles occupaient avant le 12 mai 2021. La communauté internationale, en fait, soutient notre position. Nous espérons que l’OTSC défendra également notre position », a déclaré Pachinian.

« Le genre de situation est étrange car il semblerait que l’OTSC aurait dû défendre clairement sa position et qu’il faudrait travailler avec d’autres partenaires, mais la situation est tout à fait inverse. » dit Pachinian.