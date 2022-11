Le Parlement irakien crée une commission pour enquêter sur l’utilisation d’armes chimiques par l’État turc

Une commission d’enquête a été créée au parlement irakien pour investiguer sur l’utilisation d’armes chimiques par l’État turc au sud-Kurdistan (Irak).

« La question de l’utilisation d’armes chimiques par l’État turc sur le territoire de la région a été mise à l’ordre du jour du parlement irakien et une commission a été créée pour enquêter. La commission se rendra dans les régions d’opération et mènera une enquête pour faire la lumière sur la question », a déclaré Refiq Salihi, un parlementaire de la Coalition du Fatah.

Refiq Salihi a par ailleurs indiqué que la Commission comprendra des représentants du ministère de la Défense, de la Commission de la sécurité publique, de la défense du Parlement irakien et du ministère des Affaires étrangères, et a ajouté : « Le but de la commission est de rassembler tous les documents pertinents afin de déposer une plainte auprès du Conseil de sécurité des Nations unies. ».

Selon M. Salihi la commission se rendra dans les régions d’opération et y mènera des enquêtes.

Plus d’infos sur le lien plus bas.