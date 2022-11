Stepanakert rejette l’idée de pourparlers sans médiation avec Bakou

Le Haut-Karabakh est prêt à négocier avec l’Azerbaïdjan, mais uniquement dans un format international avec la participation de médiateurs, a déclaré vendredi un responsable de Stepanakert.

Le ministre des affaires étrangères de facto du Haut-Karabakh, Davit Babayan, a répondu à la déclaration du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev selon laquelle Bakou était prêt à parler aux Arméniens vivant dans le Haut-Karabakh, mais considérait qu’il s’agissait d’une affaire interne.

« Ce que suggère Aliyev n’est rien d’autre qu’une ultime capitulation pour nous, dans laquelle un groupe d’aborigènes qui ont pris conscience de leur »culpabilité« feront preuve de repentir et supplieront Mère Azerbaïdjan de leur pardonner et de leur permettre de vivre sur la terre azerbaïdjanaise », a déclaré Babayan dans une interview accordée au service arménien de RFE/RL.

Selon lui, Stepanakert suggère plutôt d’utiliser le format du groupe de Minsk de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), même si celui-ci est largement inactif depuis la guerre arméno-azerbaïdjanaise de 2020 au sujet du Haut-Karabakh.

« Il peut y avoir quelques réunions, mais pas dans le format Azerbaïdjan-Artsakh [Haut-Karabakh]. Il peut s’agir d’un format impliquant l’Azerbaïdjan, l’Artsakh, l’Arménie, la Russie, les États-Unis, la France, il peut s’agir de diverses compositions, à différents endroits, mais il doit être reconnu au niveau international. Et le seul format internationalement reconnu [pour les pourparlers sur le Haut-Karabakh] est le format du groupe de Minsk de l’OSCE », a déclaré Babayan.

Depuis la guerre de 2020, au cours de laquelle l’Azerbaïdjan a réussi à reconquérir les sept districts entourant le Haut-Karabakh ainsi que deux districts situés à l’intérieur des frontières administratives de l’ancien oblast autonome proprement dit, Bakou a refusé de discuter avec l’Arménie ou tout autre pays de l’avenir de la région.

Aux termes d’un cessez-le-feu négocié par la Russie, Moscou déploie actuellement quelque 2 000 soldats de la paix dans le Haut-Karabakh et le long d’un corridor de cinq kilomètres de large reliant la région à l’Arménie. Mais les responsables à Bakou soulignent à chaque occasion que la mission de maintien de la paix russe est déployée dans la région du Karabakh sur une base temporaire.

Dans ses déclarations publiques, le président azerbaïdjanais Aliyev a également affirmé à plusieurs reprises que les activités du groupe de Minsk n’étaient plus nécessaires puisque, comme il le dit, « le conflit appartient désormais à l’histoire. »

Jeudi, M. Aliyev a souligné que Bakou ne s’engagera pas non plus dans des négociations avec Ruben Vardanyan, un ancien homme d’affaires russe d’origine arménienne qui a récemment renoncé à sa citoyenneté russe, s’est installé dans le Karabakh et a assumé un rôle de premier plan dans son gouvernement. Le dirigeant azerbaïdjanais a décrit Vardanyan comme une personne « envoyée par Moscou avec un programme clair ».

En réponse à M. Aliyev, M. Vardanyan, qui est né à Erevan et occupe actuellement le poste de ministre d’État de facto, l’équivalent de celui de premier ministre dans le Haut-Karabakh, a appelé à « un ton plus constructif » et a insisté sur le fait qu’il répondait pleinement aux critères de négociateur avancés par le président azerbaïdjanais, à savoir quelqu’un qui « vit au Karabakh et souhaite y vivre ».

M. Vardanyan a également souligné que les pourparlers entre Stepanakert et Bakou devaient être menés par des médiateurs internationaux, notamment la Russie, les États-Unis et la France.

Dans un message publié vendredi sur Twitter, l’ambassadeur itinérant du Premier ministre arménien Nikol Pashinian, Edmon Marukian, a également contesté l’affirmation d’Aliyev selon laquelle la question du Haut-Karabakh est une affaire interne à l’Azerbaïdjan.

« Aucune question interne n’a jamais été traitée pendant des décennies par trois membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, l’OSCE et maintenant aussi par l’UE. La question des droits de l’homme n’a pas été considérée comme une question interne pendant sept décennies, depuis la Seconde Guerre mondiale », a écrit M. Marukian.