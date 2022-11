Le Premier ministre Nikol Pashinyan et son épouse sont arrivés en Tunisie pour une visite de travail

Le Premier ministre Nikol Pashinyan et son épouse Anna Hakobyan sont arrivés en République tunisienne pour participer au 18e Sommet de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

La cérémonie officielle d’accueil a eu lieu à l’aéroport international de Djerba. Le Premier ministre et Mme Hakobyan ont été accueillis par le ministre tunisien de la Défense, Imed Memmich.

Lors du 18e Sommet de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), qui se tiendra les 19 et 20 novembre, l’Arménie transférera la présidence du Sommet de l’OIF à la Tunisie. Le Premier ministre Pashinyan prendra la parole lors du Sommet.

Le Premier ministre aura également des réunions bilatérales avec les dirigeants de différents pays au cours de son déplacement.

Dans le cadre du Sommet, un camp de la Francophonie se tiendra, où les États participants et les partenaires de l’OIF auront l’occasion de présenter la diversité culturelle de leurs pays, d’exposer et de vendre des produits artisanaux, des opportunités touristiques, une gastronomie typique, de l’art et de la culture.

Sur cette plateforme le pavillon de la République d’Arménie sera intitulé « Culture et technologie », dont le cœur est la riche culture arménienne du tissage de tapis.